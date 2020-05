Pokémon GO déroule la liste des événements du mois de juin

Le mois de juin est à nos portes et se veut annonciateur d’un été chargé pour Pokémon GO. Si le soft ne pourra plus se permettre de nous inviter à rentrer en contact entre les autres joueurs, favorisant donc la venue d’événements à apprécier en solitaire (comme le confirme notre article sur le Go Fest de cet été), il reste l’occasion de célébrer d’être un dresseur en rencontrant le plus de bêbêtes possibles lors de nos marches. Et de la bestiole, ce mois-ci, il devrait y en avoir…

Nous en parlions il y a quelques jours déjà en annonçant la venue de Reshiram, Niantic le confime : Zekrom, le Pokémon Dragon et Électrik fera bel et bien son entrée dans le courant du mois de juin. Bien entendu, comme le dragon blanc, il se placera au sommet de la chaîne alimentaire dans la hiérarchie des batailles de Raid en se saisissant des Raid 5* qui trônent au dessus de nos villes.

Pour le vaincre et gagner la chance de vous en saisir, privilégiez les Poké-monstres ou capacités de type Dragon, Sol, Glace ou même Fée. Il prendra poste dès le 16 juin et devrait également être la star de 3 événements de Raid les mercredis 17, 24 et 29 juin de 18h à 19h. Si vous y participez, prenez soin de vous protéger de la foule ou d’utiliser des Passes de Raid à Distance.

On enchaîne avec le retour de deux autres événements ayant déjà eu lieu par le passé. Effectivement, le changement de saison nous offrant de passer au travers de la journée la plus longue de l’année, Pokémon GO lui nous offrira de fêter le solstice le mercredi 19 juin toute la journée.

Au programme, de nombreux monstres type Feu et Glace se rencontreront et des bonus seront mis en place pour motiver les joueurs. Un événement Insectomania aura également lieu ce mois-ci. Il prendra court du 26 juin au 1er juillet et nous permettra de faire le plein d’Insécateur, Aspicot et autres Mimigal.

On continue avec une nouvelle mi-figue mi-raisin. Si le mois dernier l’égérie des Phases d’Enquête hebdomadaires était Lixy ce qui n’avait pas fini de dégoûter les joueurs qui espèrent un retour des monstres légendaires à ce poste, le prochain ne devrait pas être plus satisfaisant. Effectivement, le Pokémon Flash cédera son tour à Kraknoix.

Dommage qu’avec près de 500 monstres sur le Pokédex actuel (dont 29 déjà apparus dans le jeu si on décide d’omettre Reshiram et Zekrom), Niantic continue de privilégier les monstres déjà croisés dans les Journées de la Communauté.

Bon, le pessimisme cède ici puisqu’à présent, on attaque les Pokémon qui apparaîtront durant les événements des Pokémon vedettes. Tous les mardis, Pokémon GO nous permettra de croiser un monstre en extrêmement grande quantité à l’état sauvage de 18 à 19h et les stars ont tous reçu leurs nominations ! Le 09 juin, Ratentif ouvrira la marche. Le 16, c’est Chamalot qui aura droit aux honneurs. Il sera suivi par Mélofée le 23 et Crikzik le 30.

Notez qu’il devrait être possible de les croiser sous leurs formes chromatiques et que les faire évoluer vous permettra d’empocher le double de Points d’expérience. Le 2 vous dites ? Non, non, rien…

Enfin, plus qu’un événement à aborder, la clôture du Défi nostalgique. Pour rappel, le mois de mai a mis en scène un événement particulier qui invitait à remplir des missions en croisant des monstres issus des 4 premières générations. Si vous les avez toutes remplies, félicitations ! Votre récompense va tomber dans les jours à venir !

Un nouveau set de mission qui ne sera pas soumise au temps et qui vous offrira de rencontrer de nouvelles créatures et des objets sympa. 5 Super Bonbons, Miaouss de Galar, Limonde de Galar et Genesect viendront donc récompenser votre abnégation. “C’est pas juste” se disent les autres ? Pas de problème ! Niantic fait savoir que si vous avez pas pu réussir les missions et que vous cherchez à attraper ces monstres, vous pouvez acheter un ticket et compléter ces quêtes vous aussi. Ouais, apparemment Pokémon GO c’est comme ça maintenant…

Bref, un mois de juin chargé et nous n’avons même pas abordé le sujet de la Journée de la Communauté (consacrée à Aspicot et qui aura lieu le 20 juin) ! Pokémon GO se prépare pour un été bouillant et c’est pas plus mal après cet épisode de confinement.