Pokémon GO – Reshiram prépare son entrée dans le jeu

Ils étaient attendus, ils arrivent ! Voilà un petit moment maintenant que les Pokémon de la cinquième génération apparaissent dans Pokémon GO même si de nombreuses créatures manquent encore à l’appel. On peut d’ailleurs évoquer celles présentes sur la jaquette des versions Blanche et Noire. Forcément, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne débarquent.

Dès le 26 mai à 22h, la farandole des monstres les plus légendaires de la région d’Unys feront leur entrée dans Pokémon GO. En premier, ce sera le tour du Pokémon Réel, Reshiram. Ses types Dragon et Feu mettront au défi votre équipe et celles de vos amis jusqu’au 16 juin dans les combats de Raid 5*.

Notons que le monstre sera au top de sa puissance lors des journées ensoleillées et venteuses. Pour lui mettre sa dose, pensez à prendre des créatures adaptées en privilégiant les types et capacités de type Dragon, Sol ou Roche. Pensez plus particulièrement à soigner vos équipes les 27 mai, 03 juin et 10 juin puisque les Heures de Raids légendaires font leurs retours de 18h à 19h. Pensez également à faire le plein de Pass de Raid et de Pass de Raid à distance afin de vous essayer au plus grand nombre de combats possibles.

À la suite de son départ, Zekrom (puis Kyurem) devrait prendre sa place même si aucune date n’a encore été communiquée par Niantic. Ajoutons cependant que cette introduction de monstres légendaires se glisse dans la continuité d’un événement en cours. Ce dernier dispense aux joueurs la présence de créatures d’une région l’une après l’autre jusqu’à la dernière en cours. Actuellement, ce sont les monstres d’Hoenn qui nous font le plaisir de leur présence et ce jusqu’au vendredi 22.

Bref, les monstres des jaquettes de Pokémon Blanc et Noir font leur entrée dans Pokémon GO dès le 26 mai et nous offrent de nous opposer à Reshiram en premier. Dresseurs, êtes-vous prêts ?