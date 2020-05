Cassette Beasts – Une nouvelle bande (magnétique) de Pokémon

D’un côté, on a Pokémon, la saga de Nintendo qui s’est tant ancrée dans culture pop qu’elle est devenue un genre en soi. Des séries elles aussi très populaires – certes, pas autant – s’en sont ainsi clairement inspiré, à l’image des jeux Digimon ou Yo-Kaï Watch, ou même encore le récent Temtem.

De l’autre côté, on a le walkman, ce lecteur de cassettes à l’ancienne, qui s’est illustré ces derniers mois dans divers titres indés teintés de nostalgie plutôt réussis. On pense à Assemble with Care, qui s’ouvrait sur la réparation d’un walkman, ou au très bon Sayonara Wild Hearts.

Et si on fusionne les deux, on obtient le projet Cassette Beasts ! Un jeu très inspiré de Pokémon dans lequel on utilise son walkman en lieu et place de Pokéballs (par contre, l’histoire ne dit pas si on utilise des Pokéballs pour écouter de la musique…). On en sait encore peu sur le jeu, si ce n’est qu’il est, de l’aveu même de ses développeurs, inspiré de fan arts qui s’amusaient à fusionner des Pokémon. Dans Cassette Beasts, outre la chasse aux créatures mignonnes, il sera en effet possible de fusionner ces dernières grâce au pouvoir du walkman pour en créer de nouvelles.

Derrière Cassette Beasts, on trouve les anglais Jay Baylis et Tom Coxon, qui ont travaillé sur des jeux comme Stardew Valley ou Wargroove. 120 petits monstres devraient constituer le bestiaire du jeu, qui est encore à un stade très peu avancé de son développement, ses créateurs cherchant encore des partenaires pour boucler le financement du développement. On n’est d’ailleurs pas à l’abri de voir naître une page Kickstarter dans les semaines qui arrivent… Le jeu devrait sortir à la fois sur PC et consoles, et en attendant, vous pouvez vous essayer à la fusion de créatures sur le site officiel du jeu.