Kindred Fates – Encore un Pokémon-like en chemin…

Kindred Fates, le Pokémon-like de Skymill Studios, voit sa campagne Kickstarter couronnée de succès.

Décidément, il n’y a plus de saisons… En effet, les studios décidés à décrocher les créatures de Game Freak de leur place de leader sur le marché poussent comme des champignons ces derniers temps. Enfin, ça fait bien des années que ça a lieu en vrai mais si avant nous pouvions l’observer principalement chez les gros éditeurs (nous pensons par exemple à Bandai Namco et la série Digimon ou même à Capcom avec son Monster Hunter Stories), les studios indépendants sont de plus en plus nombreux à tenter le grand saut, inspirés par la grogne croissante des fans en quête de renouveau. Ça a notamment aidé les Espagnols de Krema à nous proposer en janvier leur Temtem, clone de Pokémon en bien des points mais croisé en MMO. Aujourd’hui, c’est Windmill Studios qui séduit le public avec son Kindred Fates.

Le petit studio situé en Ohio proposait en effet il y a quelques jours ce titre sur la campagne de financement participatif auréolée de gloire et en même temps, de belles promesses ont été faites. Kindred Fates a amassé en moins de 5 jours les 50 000$ nécessaires à son développement et a continué à croître depuis puisqu’il approche à l’heure actuelle les 250 000$. Une bien belle prouesse pour un studio amateur qui a également autant de chances de se ramasser.

Oui parce que le petit studio ne manque pas du tout d’ambition. Kindred Fates est en effet un RPG avec batailles de monstres mais en open-world et en temps réel. Comme dans Pokémon, vous rencontrez des monstres mais hors de question de les soumettre ou de les priver de leurs habitats naturels. Les Kinfolks (nom donné à ces créatures) sont des êtres doués d’intelligence et de parole qui n’hésiteront pas à vous quitter si vous collectionnez les défaites, d’autant qu’une fois K.O., ces monstre meurent réellement. S’il est possible de leur rendre la vie (à condition d’avoir récupéré leurs âmes), ils prendront la tangente si ça arrive trop souvent, ce qui est, il faut le reconnaître, normal. Bien entendu, la stratégie sera donc de mise (avec 9 types différents, chacun avec ses avantages et faiblesses) pour permettre à vos monstres de survivre et a vos amitiés de se développer. Ajoutons enfin que chacune des créatures en question possédera des évolutions différentes, certaine pouvant même changer votre approche en combat.

Alors attention, financement ne veut pas dire qu’il sera en rayon la semaine prochaine alors prenez votre mal en patience parce que Kindred Fates sortira sur PC et Nintendo Switch mais pas avant 2023. Pour plus d’informations, nous ne saurons que vous recommander de découvrir le trailer ci-dessous et de jeter un œil à la page de la campagne Kickstarter que vous trouverez dans les sources.