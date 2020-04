10 Pokémon annulés lors du développement des jeux

C’est bien connu, entre les premières étapes de développement et le jeu fini, il y a souvent de nombreuses modifications, et pas mal de choses peuvent passer à la trappe. La célèbre franchise Pokémon ne fait pas exception. En effet, de très nombreuses infos de développement ressurgissent de temps à autre, et pour étancher votre soif de savoir, nous ne pouvons que vous recommander la pointure (en anglais seulement) du genre sur Twitter : Dr Lava. C’est d’ailleurs grâce à ce dernier que nous pouvons vous proposer cette sélection des Pokémon annulés lors du développement.

Pudi

Leaké quelques temps avant la sortie des versions Or et Argent, Pudi était supposé être la pré-évolution du fameux Caninos de la première génération. À cette époque, Nintendo avait envisagé pas moins de 17 “bébés” Pokémon, pour arriver au chiffre final de 7. Une sélection parmi laquelle nous pouvions trouver les pré-évolutions de Doduo, de Miaouss, ou encore de Ponyta.

Cheep et Jabetta

Une “lignée” complète évolutive qui a été rayée peu avant la sortie des versions Rouge et Bleue. Très peu d’informations sont disponibles à leur sujet, si ce n’est qu’ils font partie de la fameuse liste de 100 Pokémon n’ayant pas vu le jour de la génération 1 à 4. D’ailleurs, le “leaker” a été sévèrement poursuit par les ayant-droits, comme quoi, on ne peut pas tous les capturer.

Turban

Sans aucun doute le chaînon manquant qui rendrait plus crédible l’évolution de Ramoloss en Flagadoss, parce que la morsure de Kokiyas, on veut bien, mais c’était tout de même assez exagéré. Ainsi, Turban était prévu pour les versions Or et Argent comme étant un Pokémon à part, et son éviction est sans doute dû à la description Pokédex de Flagadoss, qui comme cité plus haut, mentionnait bien la participation de Kokiyas à l’évolution du Pokémon.

Crocky

Ce qui s’apparente à un Pokémon de type fin de soirée est en fait qu’un autre exemple de la fameuse liste des 100, qui cette fois à été découvert via le manga “Satoshi Tajiri : l’homme qui créa les Pokémon”, une oeuvre uniquement sortie sur l’Archipel nippon dans laquelle on retrouve bon nombre de version beta des Pokémon de la 1ère gen. L’on suppose que ce fameux Crocky pourrait être la base qui aura servi plus tard à créer Kaïminus.

La lignée Ikari

Encore une lignée d’évolution complète passée à la trappe… Ou presque. Prévu au départ pour la seconde génération dans le but de mettre en avant le tout nouveau type acier. Fait assez rare pour être noté, l’ensemble de ces Pokémon sera réutilisé plus tard, avec la pré-évolution qui servira de base à Lanturn, Ikari pour Sharpedo, et enfin l’évolution finale donnera plus tard naissance à Serpang. Quant au Poké-design, cette lignée avait été conçue autour de l’idée d’un Pokémon allant de plus en plus profond dans l’océan au fil de ses évolutions. De plus, c’était initialement lui qui était prévu au centre du Lac Colère.

Barunda

Un autre chewing-gum rose a failli engrosser les rangs des Métamorph, Rondoudou et autre Mélofée. Un Pokémon très mystérieux, dont on ne sait rien, mais qui a pour mérite de venir directement du livre du créateur de Pokémon. Une petite bête qui hélas, aura été évincée pour manque de place dans les données du jeu.

Tartard

Alors, oui, Tartard existe bel et bien. Toutefois, son design aurait pu être très différent, au point d’en changer la lignée et d’évincer le puissant Tarpaud. Le choix du Tartard que l’on connait proviendra de deux raisons. Tout d’abord, les développeurs ont considéré que la première ébauche de l’évolution de Ptitard paraissait trop faible, et ne récompensait pas assez les joueurs de leur implication. Ensuite, l’idée des évolutions grâce aux objets avait déjà germé dans l’équipe, et souhaitait se réserver cette idée pour plus tard.

La lignée Rinrin

À l’instar d’Iraki plus haut, Rinrin et son évolution devait aider à mieux représenter le type Ténèbre naissant sur les versions Or et Argent. Des Pokémon non-conservés car la lignée de Démolosse lui aura été préféré. Toutefois, l’idée d’un chat à grelot sera réintroduit peu après avec Skitty.

Weirduck

C’est un autre pan d’annulation que nous évoquons maintenant avec les évictions de nombreuses lignée de 3, dont Psykokwak, Weirduck, et Akwakwak devaient faire partie. Encore une fois, ce sera pour une raison de place que ces différents Pokémon seront annulés. Le choix du retrait de Weirduck s’expliquera par la volonté d’avoir une évolution réellement différente pour le joueur, toujours pour cet aspect de progression. cet aspect de progression.

La lignée Honooguma

Unique exemple de cette liste, Honooguma était prévu au départ pour être le starter feu de la 2ème gen. D’ailleurs, cela était le cas jusqu’au première démo du jeu, ou ce dernier était jouable. Toutefois, peu avant la sortie, le choix se sera porté sur le fameux Héricendre que l’on connait, sans doute à cause d’un design trop proche de celui d’un Arcanin pour l’époque.

Et c’est ainsi que s’achève cette micro-liste de Pokémon annulés, qui nous montre encore une fois, à quel point les limitations techniques de l’époque définissait les champs du possible d’un jeu.