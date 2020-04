Pokémon GO se propose d’encenser votre week-end

Le confinement pousse Niantic à proposer encore plus d’événements pour garder les dresseurs actifs avec ce week-end, un festival autour des encens.

Le printemps, la plus belle saison de l’année ! La nature qui s’éveille, les journées qui s’allongent, les champs de fleurs qui apparaissent et se suivent les uns après les autres. Autant de décors qui évoluent et de parfums à redécouvrir avec bonheur. Sauf que cette année, c’est bien plus compliqué. Avec le coronavirus bien installé en France et les mesures de confinement prolongé jusqu’au mois prochain, on n’est pas prêt d’humer le doux parfum des fleurs. Bref, puisque la nature ne peut nous mettre au parfum, pourquoi ne pas allumer de l’encens. Enfin, dans Pokémon GO.

Effectivement, Niantic met en place un nouvel événement ce week-end et qui reposera sur l’usage d’Encens. Sur la journée du dimanche 19 avril, et plus particulièrement entre 11h et 17h, chaque heure permettra de mettre la main sur des Pokémon de type différent. Bien entendu, au sein de chacun de ces types, des créatures ont été désignées et certaines d’entre elles seront un peu plus rares que d’autres. Enfin, un monstre échappera à cela, Fouinette, le Pokémon Espion qui pourra être rencontré tout au long de la journée et parfois même sous sa forme chromatique.

Bien, maintenant, place au programme ! De 11h à midi, les Pokémon mis en avant seront les Pokémon Eau avec une recrudescence de Ptitard, Tentacool, Obalie et Coquiperle. L’heure suivante fera place aux monstres enflammés que sont Caninos, Ponyta, Malosse et Funécire. De 13h à 14h, c’est enfin le tour des plantes avec Mystherbe, Rosélia, Lilia et Grindur. Ensuite viendra le tour des monstres aux pouvoirs psychiques : Ramoloss, Balbuto, Archéomire et Scrutella poursuivi par les insectes entre 15h et 16h (Chenipan, Coxy, Rapion et Statitik). La marche sera enfin clôturée avec des Poké-monstres de type Sol représentés par Axoloto, Barloche, Hippopotas et Rototaupe.

“Tout ça, c’est chouette mais je n’ai plus d’Encens et il est hors de question que je dépense des sous pour en acheter”. Pas de problème, Niantic a pris les devants ! Afin que vous puissiez jouer au moins un peu, la journée proposera un lot de 3 Encens pour la somme de 1 Poképièce. De quoi profiter de quelques sessions et de sélectionner les types de monstres que vous souhaitez attraper. C’est mieux que rien.

Donc, si vous voulez participer, notez dans votre agenda que Pokémon GO organise la Journée Encens ce dimanche 19 mars de 11h à 17h. Y serez vous ?