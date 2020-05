Pokémon GO – Une journée de la Communauté qui n’attend que de germer

Il faut croire que le rétropédalage n’est pas l’apanage de notre gouvernement… Effectivement, après avoir annoncé au mois de mars vouloir revenir sur le format de la Journée de la Communauté, préférant ainsi offrir aux joueurs de voter pour la bestiole qu’ils désirent le plus au travers d’un système de quêtes, Niantic revient sur ses pas et proposera en mai un événement sous la forme que nous lui connaissons déjà. Et la créature qui nous attend ce mois-ci n’est pas l’une de celles annoncées par Pokémon GO en mars.

En effet, lors de l’annonce en mars du changement de la refonte de la Journée de la Communauté, c’est un florilège de nom de bestioles de la première génération qui circulait avec, entre autre, les 3 starters, Minidraco, Porygon et autre Chenipan. Le rétropédalage est bel et bien complet puisqu’au final, il s’agira en fait de Grainipiot, le Pokémon Gland (c’est pas une de mes blagues…).

En revanche, la crise sanitaire n’étant pas résorbée, Niantic joue la prudence puisqu’il sera à nouveau possible de le compléter depuis chez soi, un peu comme celui qui a déroulé le tapis rouge à Abra durant le mois d’avril. Du coup, plutôt que de bénéficier de 3h pour trouver la famille de Grainipiot en version chromatique et avec des statistiques potables, vous pourrez chasser dans votre salon ou votre cuisine de 11h à 17h le dimanche 24 mai, soit le double du temps habituel.

Une fois encore côté bonus, ce seront les Encens qui seront boostés cette fois-ci puisque tous n’ont pas la chance de vivre près de Pokéstop. Ainsi, plutôt que de durer 1 heure, nos appareils à fumée attireront des monstres pendant 3 heures. Enfin, si votre copain Pokémon est “Grand Ami” ou plus, il vous apportera une cinquantaine de Pokéball toute les demi-heures afin que vous puissiez continuer la chasse si vous éliminer votre stock. Un geste sympa quand on considère que les Pokéball sont également des objets disponibles en boutique.

Donc, si vous rêvez d’ajouter une famille de Pokémon chromatique à votre arsenal étoilé dans Pokémon GO, Grainipiot se voit accorder une journée quasiment complète le 24 mai de 11 à 17h.Et si vous comptiez jouer ce week-end, n’oubliez pas que les Pokémon Ténèbres et Eau seront à l’honneur de la Journée Encens de 11h à 17h également avec Carvanha comme star.