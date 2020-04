Pokémon GO – Raids à distance et légendaires en approche

Alleluia !! Ça y est enfin ! Marre de rester enfermé chez vous et de voir défiler les Pokémon légendaires depuis les arènes de votre voisinage sans pouvoir les mettre à l’épreuve ? Bonne nouvelle, vous n’y êtes plus contraint. Effectivement, depuis aujourd’hui, Pokémon GO accueille enfin la mise à jour que vous attendiez peut-être : la possibilité de participer à des combats de Raid depuis la sécurité de votre foyer ! Ça ne remplacera probablement pas une bonne marche à l’extérieur (plus encore si vous vivez en ville) mais c’est déjà ça de pris.

A-t-on droit à un passage gratuit comme dans le cas d’un Raid normal ? Des limitations sont-elles appliquées ? Alors oui, un certain nombre d’éléments est à prendre en compte afin de prendre part aux combats. Tout d’abord, pour participer à des Raids à distance, il vous faudra vous prémunir de Passes de Raid spéciaux dont le nom est évocateur : Passes de Raid à Distance. En d’autres termes, les autres formes de l’objet ne seront pas compatibles avec l’opération, c’est également le cas du Passe gratuit quotidien.

Les versions appropriée à la pratique sont proposées au tarif de 100 Poképièces en boutique mais vous pouvez également les acheter par lot de 3 pour la somme de 250 Poképièces. Malhonnête ? Non, ça va ! Niantic vous propose de mettre le service à l’épreuve en achetant un premier lot de 3 Passes de Raid à Distance pour 1 PokéPièce.

Bon, un petit Raid Démétéros pour fêter ça ? Vous allez devoir faire vite alors puisque dès aujourd’hui (le 28 avril à 22h), le Pokémon Fertilité prend sa retraite et sera remplacé par un nouveau prétendant. Notez que nous n’avons pas dit inédit puisque c’est un revenant. Il laissera effectivement sa place à Darkrai qui occupera les Raids 5* jusqu’au 5 mai. Une semaine, oui, et c’est également le cas des 2 suivants : Giratina, forme alternative, et Viridium (du 5 au 12 mai puis du 12 au 19 respectivement). Notez que chacun des Pokémon cités pourront être rencontrés sous leurs formes chromatiques.

Voilà ! Envie de prendre part à des combats de Raids ? N’hésitez pas à faire le plein de Passes de Raid à Distance dès aujourd’hui dans Pokémon GO. Ajoutons pour finir qu’un autre pack pour 1 Poképièce vous propose de mettre la main sur 20 Hyper Balls, 15 Baies Framby et 15 Baies Nanana.