Pokémon GO – Une série de défis inédits pour couvrir mai

Pokémon GO innove dans son recyclage avec une série de challenges et de nouveaux monstres pour le mois de mai 2020.

Si le confinement n’a pas eu raison de votre agenda de dresseur, vous allez peut-être vouloir prêter attention à cette information. Effectivement, alors que le confinement s’apprête à être levé petit à petit (en tout cas, en France), Pokémon GO continue de développer des moyens inédits de profiter du jeu et introduit un événement qui couvrira le mois de mai sur sa totalité et verra son dénouement au début du mois de juin. Ce dernier s’intitule le Défi Souvenir.

Cet événement particulier sera en fait divisée en cinq parties et se déroulera sur une base hebdomadaire, chaque semaine étant prétexte à la rencontre de différentes créatures et à de nouveaux défis. Vous voyez où on veut en venir ? Il ne s’agit rien de plus que d’un énième moyen de recycler les premières générations et ça va se produire de la manière suivante.

La première semaine, qui prend donc effet du 1er mai au 8 mai, mettra en avant les bestioles de Kanto. On y retrouvera quelques-uns des monstres les plus fameux de l’épopée de Red et Blue tels qu’Insécateur, Onix, Évoli et bien d’autres, aussi bien dans la nature que dans les œufs 7km. Événement oblige, on aura droit à des bonus spéciaux (ici, la multiplication par deux des points d’expérience acquis à la capture, lors d’une éclosion et en récompense des combats de Raid), un nouveau Pokémon chromatique (Mimitoss) et un Pikachu de circonstance, équipé d’un galurin à l’effigie de Dracaufeu (évidemment, il n’évolue pas).

La seconde semaine, du 8 mai au 15 mai, sera l’occasion du retour des monstres de Johto. Comme pour la précédente, les cartes et les œufs 7km se rempliront de monstres tels que Airmure ou Insolourdo, ce dernier pouvant même être croisé avec ses couleurs alternatives. Plutôt que les points d’expérience, cette semaine-là privilégiera l’obtention de Poussières d’Étoile, ces dernières étant doublées à la capture et en récompense des combats de Raid. Enfin, parce que quand on aime, on ne compte pas (le nombre de Pikachu qui ne peuvent pas évoluer et qui pourrissent dans notre stock), la souris électrique pourra être croisée avec un chapeau aux couleurs de Noctali.

Forcément, la suivante sera consacrée aux créatures d’Hoenn. Du coup, du 15 mai au 22 mai, il est probable que des Barpau, Mangriff ou autres Parecool se dressent sur votre chemin ou sortent de vos œufs (toujours 7km). Vu que vous avez encore probablement de la place pour un autre Pikachu, il reviendra cette semaine grimé en Rayquaza. Le capturer ne vous apportera rien de plus puisque les bonus sur cette période sont des réductions de la distance nécessaire pour les éclosions ou la possibilité de gagner des Bonbons copain. Le shiny de la semaine ne sera autre que Skitty.

Enfin, dernière semaine à thème : Sinnoh. Jusqu’au 29 mai, beaucoup de bébés comme Ptiravi ou Goinfrex pour accompagner la marche de Riolu ou Ceribou. Chaglam apportera de nouvelles couleurs au soft avec sa forme chromatique et Pikachu se la pètera avec un couvre-chef copiant Lucario. Côté bonus, tous les objets utilisables sur votre avatar (Œuf Chance, Encens et Morceau d’Étoile) dureront une heure.

Dresseurs, le Défi Souvenir démarre avec la région de Kanto ! Les Pokémon découverts à l'origine dans la région de Kanto apparaissent maintenant plus fréquemment dans la nature, dans les Oeufs de 7 km, et comme récompense d'Étude de terrain ! pic.twitter.com/0RmZ2shV4L — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) May 1, 2020

Bref, un programme chargé, mais Pokémon GO n’en a pas forcément fini avec vous. En effet, nous vous parlions précédemment de défis et chaque semaine aura son lot de challenges. Pour chaque semaine respective, dans l’onglet “Aujourd’hui”, vous trouverez des séries de missions à compléter. Il y aura en tout huit séries de trois missions à remplir vous offrant de rencontrer un boss final en récompense. Ces boss ne sont autres que des Pokémon légendaires propres à chaque version. Ainsi, pour ouvrir la marche, Mewtwo (avec Frappe Psy), puis Ho-Oh (qui connaîtra Séisme), suivi par Groudon (ayant accès à Poing Feu) et enfin Cresselia (connaissant Nœud Herbe). Remplir toutes ces quêtes vous permettra de profiter d’une dernière série de challenges lors de la cinquième semaine du Défi Souvenir.

Cette dernière période prendra place du 3 juin au 8 juin et permettra aux joueurs ayant rempli les défis du mois de mai de s’essayer à une dernière session. Cette Étude spéciale du champion du Défi Souvenir permettra de mettre les mains sur Genesect, mais plus encore, offrira de rencontrer de nouvelles bestioles de Galar ! Effectivement, Niantic aura attendu aussi longtemps pour permettre à de nouvelles créatures de faire leur entrée. En complétant ces missions, vous aurez la chance de rencontrer et capturer Limonde et Miaouss de Galar. Oui, ça veut aussi dire que Berzerkatt sera introduit dans le jeu.

Et si jamais vous n’avez pas su compléter toutes les Phases d’Études, vous n’êtes pas laissé pour compte ! Vous pourrez également rencontrer Limonde de Galar à l’état sauvage et Miaouss dans les œufs 7km au côté de Darumarond, et Zigzaton de Galar (oui, Ixon sera là lui aussi une fois Linéon prêt à évoluer).

Voilà, c’est tout pour le mois de mai dans Pokémon GO. À noter qu’on ne sait toujours pas (à l’heure actuelle) si Niantic a prévu de mettre en marche ses plans pour les Journées de la Communauté comme il avait prévu de le faire avant le coronavirus. Enfin, l’avenir nous le dira. Cependant, une fois encore, soyez prudent si vous sortez et lavez-vous les mains !