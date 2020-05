Pokémon GO – Réforme des Poképièces et refonte du budget

Si Niantic n’a pas pu changer la forme de la Journée de la Communauté dans Pokémon GO, privilégiant une nouvelle fois le format classique utilisable à la maison plutôt que de nous proposer de voter pour son égérie en sortant remplir des missions (un choix raisonnable compte tenu de la situation), la compagnie se rabat en s’attaquant à un autre chantier cette semaine, les PokéPièces, ou plutôt les moyens disponibles pour en empocher.

Vos yeux ne vous ont pas joué de tours, nous avons bien utilisé le pluriel, car, si jusqu’à présent vous ne pouviez qu’en obtenir une poignée en squattant les arènes, souvent pour une maigre somme et en récompense de nombreux combats, il existe à présent un second moyen pour en avoir dans la poche… en Australie. Il semblerait en effet que les joueurs australiens mettent actuellement à l’épreuve un système inédit pour empocher la monnaie in-game de Pokémon GO, seul moyen disponible (hors événement) pour acheter les Incubateurs, Passes de Raid Premium ou à distance ou extensions de stockage.

Ce dernier repose sur la complétion de quêtes quotidiennes allant de “Réalisez un excellent lancer” à “Prenez une photo avec votre Ami Pokémon” en passant par “Gagnez un combat de Raid” et permettra, une fois le bundle de missions terminé, de mettre la main sur 5 Poképièces par jour. Si ce n’est pas une quantité insolente, cela reste un geste qui a du sens à la lumière des événements récents et qui permet aux joueurs ne pouvant pas sortir pour combattre en arène de mettre quand même quelques pièces de côté.

En revanche, l’introduction d’un moyen inédit de se remplir les poches donne à Niantic l’envie de revoir les taux proposés lors de la défense d’arènes. Leur plan est le suivant : en plaçant un Pokémon en arène, un joueur n’obtiendra que 2 Poképièces par heure au lieu de 6, comme c’était le cas auparavant. Une nouvelle assez moyenne pour les squatteurs d’arène donc puisqu’il leur faudra 25 heures de défense pour atteindre le plafond (fixé à 50 Pièces/jour) au lieu de 9h auparavant… Mais bon, les chanceux qui arriveront à enchaîner ces 25 heures de défense et mèneront à terme les enquêtes quotidiennes pourront profiter du nouveau plafond fixé à 55 PokéPièces/jour. Alors, yaaaay ?

Enfin, nous rappelons que, pour le moment, rien n’est encore décidé. Effectivement, il s’agit d’une période de test et Niantic attend les réponses des joueurs australiens avant de prendre une décision définitive, mais il n’est pas dit que, d’ici peu, les avantages dont bénéficient les groupes de chasseurs d’arènes associés prennent un petit coup dans l’aile.

Alors, que pensez-vous de tout ça ? Attaquez-vous les arènes seul ou en groupe ? Comment jouez-vous à Pokémon GO ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous.