Pokémon GO – Une GO Fest internationale et 100% online

Le monde depuis le coronavirus est un monde fascinant, n’est-ce pas ? Avec l’arrivée du virus, il faut se rendre à l’évidence, nos vies sont parties pour changer. Du Japon, le constat est identique. Le virus infecte de moins en moins de personnes et même si certains commerces sont frileux à l’idée de rouvrir, le gouvernement en autorise de plus en plus à le faire. Si nous avions le temps d’élaborer, nous pourrions, par exemple, nous pencher sur le cas des parcs d’attraction dans lesquels il est désormais conseillé de vivre ses peurs en solo dans les maisons hantées ou ne pas crier en grimpant dans les montagnes russes. Cependant, on est là pour parler de Pokémon GO.

Et Pokémon GO aussi va devoir accepter le changement. Ces dernières années, Niantic a mis les bouchées doubles pour que les joueurs se rapprochent lors d’événements. Ces GO Fests ont donc pris part dans de beaux parcs et des villes complètes afin qu’entre amis ou entre inconnus, les joueurs puissent partager leur amour de la licence. Le problème, c’est que maintenant que nous sommes tous invités à prendre nos distances avec autrui, il va falloir faire autrement.

Et des idées, la compagnie américaine en a quelques-unes. C’est pour ceci que cette année, le GO Fest prendra une forme totalement différente et ne verra pas de joueurs lésés. Cette année, les festivités pourront être appréciées d’où que vous soyez et même en solitaire. Si Niantic n’a pas encore élaboré sur la forme que prendra l’événement, on peut imaginer qu’il ne sera pas question de faire des échanges, ni des Raids… Bref, aucune forme de rapprochement entre joueurs.

Plus encore, les différents bonus mis en place pour nous permettre de jouer depuis chez nous nous étant bientôt ôtés, on peut imaginer qu’ils feront leur retour afin de motiver les joueurs à se connecter. On peut aussi s’attendre à d’autres nouveautés en termes de gameplay de la part de Niantic qui semble teaser des nouveautés pour permettre aux joueurs de s’associer sans être près les uns des autres et de rendre le jeu plus fun (notamment par l’intégration de nouvelles possibilités en réalité mélangée). Cependant, la compagnie n’a pas encore précisé ces nouveautés et il nous faudra attendre avant d’en savoir plus.

Ce qu’on peut confirmer en revanche, c’est que, comme pour les GO Fests de l’an dernier, il vous faudra mettre la main à la poche pour acheter un ticket de participation. Ce dernier vous permettra de participer aux deux jours de célébration prévus. Néanmoins, le prix est la dernière inconnue à ajouter à la liste.

Bref, un été un peu moins chaud que l’an dernier pour Pokémon GO, mais qui verra peut-être apparaître son lot d’événements opportunistes. Et vous, où en êtes-vous avec le jeu ? Avez-vous lâché le jeu avec le virus ? Comptez-vous le reprendre ? Un événement en solo vous tente-t-il ?