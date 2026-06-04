tt

Phantom Blade Zero donne enfin de ses nouvelles et est reporté

Phantom Blade Zero est reporté au mois d'octobre 2026

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires

Test 007 First Light – Une pépite rien que pour vos yeux

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

Test Warhammer 40,000: Mechanicus 2 – L’Omnimessie simplifie une recette toujours aussi addictive

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026