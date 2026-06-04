Phantom Blade Zero donne enfin de ses nouvelles et est reporté

Les joueurs qui attendent Phantom Blade Zero ont pu voir un tout nouveau teaser lors du dernier State of Play. Une bande-annonce à la fin de laquelle on pouvait lire que le jeu serait disponible en précommande cet été, mais où la date de sortie avait disparu. L’explication est tombée hier dans un long message du PDG du studio S-GAME : Phantom Blade Zero est finalement reporté au 29 octobre prochain.

Répondre aux attentes des joueurs

Dans son post sur X, le PDG du studio explique que Phantom Blade Zero a déjà beaucoup évolué depuis son annonce en 2023. Conscientes que les attentes des joueurs sont grandes pour ce futur jeu d’action, les équipes préfèrent se donner plus de temps pour peaufiner le titre. Le jeu sera donc disponible cinquante jours après la date initialement prévue. Un délai qui reste bref, mais qui permettra tout de même d’apporter les modifications jugées nécessaires :

Cela nous laissera le temps de travailler sur des améliorations très importantes pour le jeu, qui viendront directement changer ce que les joueurs ressentiront quand ils entreront pour la première fois dans l’univers de Phantom Blade Zero. Nous aurions pu faire ces ajouts dans des mises à jour après la sortie, mais nous pensons que les joueurs qui décideront de nous rejoindre le premier jour méritent d’avoir la meilleure version du jeu dès le début.

Pour se faire pardonner, le studio annonce qu’un trailer de gameplay sortira cet été, au moment de l’ouverture des précommandes. Le jeu aura aussi droit à un State of Play dédié dans la foulée, où on pourra découvrir quinze à vingt minutes de contenu inédit pour en savoir plus sur l’univers, les combats et la progression des personnages.

Une sortie calculée ?

Sur X, l’annonce a été globalement bien accueillie, surtout à l’heure où on a l’impression que les studios sortent des jeux pas terminés pour les corriger avec des patchs dans la foulée. La communauté encourage ainsi S-GAME à prendre son temps pour fournir une meilleure expérience, quitte à patienter quelques semaines de plus.

Phantom Blade Zero était initialement prévu pour le mois de septembre, déjà très chargé en grosses sorties. Entre Silent Hill: Townfall, Marvel’s Wolverine, Onimusha: Way of the Sword et The Blood of Dawnwalker, on imagine qu’un lancement reporté à octobre permettra au jeu d’éviter une partie de la concurrence, juste avant que GTA VI, prévu pour novembre, ne vienne prendre toute la place.