The Blood of Dawnwalker – Vous allez en rater la moitié et c’est fait exprès

C’est acté. Le RPG dark fantasy The Blood of Dawnwalker sortira le 3 septembre 2026. Le studio polonais, fondé par d’anciens de The Witcher 3, débarque sur un créneau de rentrée chargé. Et avec un parti pris de game design qui en surprendra plus d’un.

Trente jours, trente nuits, et pas un de plus

Rebel Wolves a confirmé hier soir le système qui structure tout le jeu : Coen dispose de 30 jours et 30 nuits pour arracher sa famille des griffes du seigneur vampire Brencis, et tout, absolument tout, coûte du temps. Chaque quête principale fait avancer la montre, certaines secondaires aussi, l’apprentissage d’une compétence en consomme, et même un dialogue qui s’éternise avec un PNJ a son prix.

Dans un genre où le joueur a pris l’habitude de s’asseoir et de respirer, ici, il n’y a pas de place pour la contemplation. Un open world, c’est traditionnellement la liberté de fureter sans pression. Bethesda a bâti son empire là-dessus. CD Projekt RED, l’ancienne maison de Tomaszkiewicz, aussi. Ici, l’équation s’inverse. Le temps redevient une ressource.

Mateusz Tomaszkiewicz, creative director du jeu, tempère en expliquant qu’on terminera la majorité du contenu avant d’arriver à court de temps, et qu’épuiser le compteur ne déclenche pas un game over mais des conséquences. Le lead quest designer Rafa? Jankowski va plus loin : l’objectif final, l’assaut du château de Bran et l’affrontement avec le grand vampire, reste accessible à n’importe quel moment du jeu. Foncer tête baissée est une option assumée. Le combat sera juste plus dur, et tout le contenu autour, de fait, optionnel. La position du studio est claire : mieux vaut qu’on rate des choses plutôt que d’étaler tout le jeu à l’horizontale.

Une fenêtre de tir serrée, et la comparaison Witcher en embuscade

Le calendrier de septembre 2026 n’est pas tendre. Phantom Blade Zero arrive six jours après, le 9 septembre, tandis que le reboot de Fable se profile à l’automne. Et au-dessus de tout ça plane l’ombre de GTA 6. Bandai Namco a manifestement calé sa date pour passer sous le radar de Rockstar tout en gardant le créneau RPG d’automne. Vu l’ampleur de la production (Unreal Engine 5, motion capture signée Jan B?achowicz, ex-champion UFC, pour incarner l’antagoniste Bakir, bande-son orchestrale composée par Nikola Kolodziejczyk), le studio n’avait pas le luxe de chercher un mois plus tranquille.

Reste la comparaison qui colle au jeu depuis janvier 2025. Anciens de The Witcher 3, vampires des Carpates, peste noire en toile de fond, narration dense, choix qui pèsent. Difficile de ne pas y penser. Konrad Tomaszkiewicz a déjà dit publiquement qu’il ne fuit pas l’héritage Witcher. Il en vient. Mais avec sa mécanique de compte à rebours, il essaie clairement de ne pas refaire la même chose. The Blood of Dawnwalker est présenté par Rebel Wolves comme le premier chapitre d’une nouvelle saga dark fantasy. Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC.