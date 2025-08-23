The Blood of Dawnwalker – Le RPG vampirique montre ses crocs

On en sait un peu plus sur le RPG vampirique de Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker. Les premières mentions du titre avaient de quoi susciter notre attention : Rebel Wolves a été fondé par Konrad Tomaszkiewicz, le réalisateur de The Witcher 3, et les premières images ne laissaient que peu de doutes sur la filiation entre les deux titres. Lors de la Gamescom, nous avons pu découvrir de nouveaux éléments sur le gameplay et sur l’univers de ce jeu prévu pour 2026.

Un personnage, deux mécaniques de gameplay

Dans une Europe fictive du XIVème siècle, Coen est un Dawnwalker : mi-vampire, mi-humain, il peut se déplacer en plein jour et utiliser ses capacités surnaturelles la nuit. Il aura trente jours et trente nuits pour sauver sa famille, enlevée par un puissant seigneur vampire qui veut prendre le contrôle de toute la région.

La dualité du personnage principal de The Blood of Dawnwalker sera au cœur du gameplay. Chaque journée est découpée en plusieurs segments, et chaque action fera plus ou moins avancer le temps. Il faudra alors bien choisir : résoudre une énigme de jour, ou attendre la tombée de la nuit pour utiliser ses pouvoirs ? Deux façons de jouer qui semblent proposer des expériences bien différentes. Sous sa forme humaine, Coen peut discuter, enquêter, négocier… Lorsqu’il devient vampire, le protagoniste doit se faire plus discret mais il peut se téléporter, marcher sur les murs, et bien sûr, se régaler du sang de ses ennemis.

Le titre est présenté comme un « bac à sable narratif », avec plusieurs choix possibles pour résoudre un même problème. Dans la vidéo de présentation montrée à la Gamescom, Rafal Jankowski, quest designer, nous rappelle d’ailleurs que « ne pas choisir, c’est aussi un choix » et que « une fois les trente jours écoulés, le jeu ne s’arrête pas ». À la manière d’un Zelda Breath of the Wild, le joueur pourra choisir d’aller affronter le boss final dès le début de l’aventure, avec les risques que cela comporte à bas niveau.

Enfin, on nous promet aussi deux gameplays aux sensations biens distinctes lors des phases de combat (à l’épée d’une part, et grâce aux compétence surnaturelles et aux griffes acérées de Coen de l’autre), mais difficile de s’en rendre compte avant d’avoir réellement le jeu entre les mains. Attendons alors encore un peu pour savoir si The Blood of Dawnwalker sera le jeu qui nous fera patienter jusqu’à The Witcher 4.