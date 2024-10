Vampire Survivors: Ode to Castlevania – Nouveau DLC en collaboration avec la licence culte de Konami

Hallelujah, l’énorme succès qu’est Vampire Survivors continue de vivre avec une nouvelle extension annoncée pour le jour d’Halloween, et cette fois, c’est la licence Castlevania qui est mise à l’honneur. Après une première collaboration avec Konami sur la série Contra et une autre avec Among Us, quoi de plus évident pour le bullet heaven de Poncle, déjà largement « inspiré » visuellement par la plus célèbre des licences vampiriques, que de boucler la boucle avec Vampire Survivors: Ode to Castlevania ?

Cette superbe bande-annonce animée nous présente le plus gros DLC développé à ce jour pour Vampire Survivors, avec au programme : plus de quarante nouvelles armes, vingt nouveaux personnages, le château de Dracula comme nouveau terrain de jeu (la plus grande map du jeu), et une trentaine de nouvelles musiques de Castlevania, qu’il s’agisse de remixes ou des musiques originales.

Parmi ces nouveautés de ce Vampire Survivors: Ode to Castlevania, nous retrouverons les grandes têtes d’affiche de la licence (les Belmont, Alucard, etc.), mais aussi des personnages issus d’épisodes plus mineurs, comme les héros de Castlevania: The New Generation, l’unique opus exclusif à la Megadrive de Sega. Un système de magie avec des coût en mana sera aussi présent, faisant écho aux sortilèges élémentaires des épisodes portables de Castlevania.

Après Dead Cells: Return to Castlevania, Konami enchaîne les collaborations, et particulièrement avec Castlevania, qui a récemment vu le portage de ses épisodes Gameboy Advance et Nintendo DS (respectivement en 2021 et 2024). Cela pourrait-il annoncer le retour de la série, après un premier Lords of Shadow mémorable à l’ère PS3/Xbox 360, qui renouait à merveille avec la mythologie de la licence, mais une suite en demi-teinte ?

La surprise qu’a été Vampire Survivors en 2022 vit encore, et son développeur, Poncle, qui a ouvert une branche d’édition le mois dernier, ne cesse d’enrichir sa poule aux œufs d’or pour nous offrir notre dose de dopamine. Rendez-vous le 31 octobre sur toutes les plateformes où le jeu de base est déjà disponible, pour découvrir Vampire Survivors: Ode to Castlevania, au doux prix de 3,99 €.