Vampire Survivors – Une série d’animation dans les tuyaux

Lorsque, en décembre 2021, l’italien Luca Galante ouvre l’accès anticipé de Vampire Survivors, il est loin de s’imaginer le succès fulgurant que connaîtra ce jeu qu’il avait commencé à développer en guise de hobby. Quelques millions de copies, plusieurs prix et deux DLC plus tard, rien ne semble capable d’arrêter ce tsunami qui collectionne les critiques dithyrambiques, si bien qu’aujourd’hui un nouveau jalon se prépare : Vampire Survivors va faire l’objet d’une adaptation en série d’animation.

L’annonce peut paraître quelque peu surprenante car, en dépit de nombreux éléments de contexte et d’une ribambelle de personnages à incarner, la narration n’est pas franchement centrale dans Vampire Survivors, dont l’enjeu est plutôt de survivre aussi longtemps que possible aux hordes d’ennemis qui déferlent à l’écran, dans un style qui n’est pas sans rappeler les jeux d’arcade. Pourtant, le développeur l’affirme lui-même, l’intrigue n’est pas à négliger dans son œuvre. Il a ainsi déclaré :

« L’élément le plus important dans Vampire Survivors est l’histoire, alors c’est un rêve devenu réalité que de voir ce qui a commencé comme un petit jeu indé fait sur mes week-ends devenir une série d’animation ! »

Il faut admettre que le gameplay n’est pas toujours le juste reflet de la richesse scénaristique qu’un concepteur peut avoir en tête en arrière-plan. Le meilleur exemple de cela est certainement la très acclamée série Arcane, qui se déroule dans l’univers du MOBA League of Legends. Cependant, Arcane pouvait déjà s’appuyer sur un vaste corpus de textes, chaque champion ayant sa biographie détaillée se connectant aux autres pour esquisser une dense toile de fond, et sur des éléments de narration introduits de manière plus ponctuelle à travers, notamment, les vidéos accompagnant la sortie de certains personnages. Pour Vampire Survivors, cependant, l’essentiel reste à faire et la curiosité est de mise s’agissant de savoir ce que les scénaristes en tireront.

S’associant à ponce (le studio de Luca Galante), c’est la société Story Kitchen qui sera aux commandes de la série. Fondée en octobre dernier, elle est issue de la volonté de Derek Kolstad (créateur de John Wick), de Dmitri M. Johnson (coproducteur des films Sonic) et de Mike Goldberg (jusqu’alors partenaire de l’Agency for the Performing Arts) de s’associer en vue du développement de « franchises non conventionnelles », orientées action. Elle n’en sera pas à son coup d’essai s’agissant des adaptations de jeux puisqu’elle planche déjà sur un long-métrage live inspiré de Sifu, un autre triomphe vidéoludique de 2022 signé quant à lui par le studio français Sloclap.

Reste à prendre son mal en patience pour découvrir le résultat puisque, pour le film Sifu comme pour la série Vampire Survivors, aucun horizon de sortie n’a encore été évoqué. Voilà qui laisse du moins le temps de s’essayer aux jeux en question pour ceux qui n’auraient pas encore franchi le pas.