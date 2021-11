Arcane – Retour sur la série phénomène

Bon. La hype est un peu passée, donc nous allons pouvoir revenir sur la série Arcane qui s’est terminée ce samedi 20 novembre. Après 9 épisodes, 3 actes, et beaucoup (pas assez) d’heures de visionnages, on aimerait revenir sur la série, décortiquer ses forces, ses faiblesses, et voir comment cela va passer pour la suite. Car désolé du spoiler (et il y en aura dans cet article), une saison 2 est déjà en préparation. Un autre spoiler : la série a cartonné partout dans le monde. Quand on voit qu’elle a détrôné Squid Game sur Netflix après seulement le premier acte, jusqu’à devenir top 1 des visionnages dans plus de 38 pays, son succès est indéniable. Mais pourquoi ?

Gérer la hype Arcane

Pour une fois qu’on peut profiter sainement d’une série Netflix ! L’époque des Breaking Bad ou The Walking Dead semblait bien loin derrière nous, avec un seul épisode par semaine, on avait le temps de profiter de la pression montante jusqu’à la fin de la saison. Un sentiment que nous avait fait oublié Netflix, nous balançant les saisons entières de ses séries phares d’un seul coup. Bingewatcher c’est bien, mais à petite dose. Et heureusement, Arcane s’est démarqué de ce côté là.

C’est un point peut-être anecdotique pour certains, mais on l’a bien vu sur les réseaux sociaux, la hype montait petit à petit, les gens qui suivaient la série n’arrêtaient pas de spéculer et de théoriser sur la suite. C’est assez rare de nos jours pour le souligner. Et ça nous a fait du bien.

Mention spéciale à Imagine Dragons, toujours dans les pattes de Riot Games. Le groupe a assuré le générique avec leur morceau « Enemy », ce n’est pas cette dernière qui a calmé la hype. Il ne faut pas le nier, la musique est une masterclass, et colle parfaitement bien à l’univers. Même si le petit caméo dans l’épisode 5 du groupe était un peu grossier, c’est quand même génial de notifier leur présence dans le show.

Un scénario parfaitement calibré

C’était clairement une volonté du studio Fortiche, de découper le scénario en 3 actes. Même si tout n’est pas canon (et on reviendra là dessus plus tard), la série devait autant plaire aux fans, qu’aux néophytes de l’univers de Riot Games. Donc mettre en place l’univers doucement sans trop en faire était essentiel. C’était clairement un gros plus de tout connaître à l’avance, avoir les références, les clins d’œil, être excité à la mention d’un nom qu’on connaît, c’était encore mieux ! Mais on pouvait aussi faire sans. Vu les retours positifs des gens n’y connaissant rien de base, c’est gagné à ce niveau là.

Le premier acte s’est fini sur ce fameux cliffhanger où Powder (Jinx pour les intimes) a rejoint les rangs de Silco, croyant que sa sœur l’ait abandonnée. C’est à ce moment précis où on a tous compris qu’Arcane ne faisait pas dans la dentelle. Des personnages comme Vander, Claggor et Mylo, auquel on avait à peine commencer à s’attacher, sont partis aussi vite qu’ils sont venus. Ce premier acte a été aussi l’occasion de voir les débuts de Jayce (débuts qui ont failli ne jamais voir le jour) et de Vitkor, à l’académie de Piltover et leur découverte de l’Hextech. On a pu aussi entrevoir Ekko enfant et Singed, ce dernier n’ayant d’ailleurs jamais été mentionné dans la série, à part dans les crédits.

Le deuxième acte s’est ouvert après une grosse ellipse de plusieurs années (entre 5 et 10 ans). Jayce est arrivé à la tête des chercheurs de l’académie avec l’Hextech, son duo avec Viktor ne cessant de se solidifier. Vi, bien qu’enfermée en prison, a été délivrée par Caitlyn qui a intégré les rangs des pacifieurs de Piltover. Jinx, renommée officiellement par Silco, le grand méchant de la série, est enfin devenue celle que l’on connaissait jusqu’à maintenant : folle, et explosive. Puis même si ce n’était que des théories, le chef des feux volants n’était autre que Ekko, qui combattait le trafic de Silco. Toutes les cartes étaient en place pour le dernier acte.

Et en effet, le dernier acte n’avait qu’à appuyer tout ça. Ici, pas d’ellipse dans le temps, mais au contraire, on est passé à la vitesse supérieure. Ekko a enlevé son masque, et est plus déterminé que jamais à renverser Silco et à liquider Jinx, contrairement à sa soeur qui voit encore un espoir de rédemption. Et spoiler : non, comme on a pu le voir dans le dernier épisode, Jinx a fait son choix, Powder est morte pour toujours. D’un autre côté, on a pu voir que Viktor avait déjà entretenu dans sa jeunesse à Zaun des relations avec Singed, et contrairement à Jayce qui reste dans une optique purement pratique et politique suite à sa montée au conseil de Piltover, il veut utiliser ses découvertes sur l’Hextech pour pousser tout cela jusqu’au transhumanisme, mais cela lui a coûté la vie de son assistante.

Un petit résumé de ces 3 actes s’imposait. En effet, même si nous n’avons pas été exhaustif, il était important de tout remettre dans son contexte. Car même si Arcane est très bon dans son scénario, il faut savoir que tout n’est pas canon. Ce n’est pas come ça que Vitkor et Jayce se rencontrent et deviennent collègues et associés, et ce n’est pas non plus de cette façon que Caitlyn devient shérif de Piltover. À ce propos, on vous renvoie sur le site officiel de l’univers de League of Legends, où vous trouverez les histoires originelles de ces personnages.

Le studio Fortiche devait rentrer dans le scénario tous les éléments essentiels en 9 épisodes. Alors oui, beaucoup de choses ont été modifiées, et parfois pas mal de choses ont été éludées. Mais c’était inévitable. Par contre, on regrettera tout de même quelques imprécisions, comme le revirement psychologique de Jinx qui peut être compliqué à accepter, tant il est soudain et poussé à l’extrême.

Et pour la suite d’Arcane alors ?

Et pour tout vous dire, on pensait sincèrement que la première saison d’Arcane allait se conclure sur la fin de l’histoire à Piltover et Zaun et sur ses personnages, préférant se concentrer sur une autre Zaun (vous l’avez ?) de Runeterra. Mais pas du tout. On a eu un autre cliffhanger à la fin de l’épisode 9, qui nous assure que la saison 2 continuera avec les mêmes personnages, au même endroit. Enfin, « les mêmes personnages », c’est vite dit, étant donné qu’une bonne partie va mourir après la bombe qu’a lancé Jinx, mais quelques éléments ont été déjà mis en place.

Place aux théories donc ! Ce n’était que spéculation, mais on est désormais sûrs à 99,9% que Warwick sera bien de la partie dans la saison 2 d’Arcane. Car dans le lore officiel, c’est Singed qui a créé notre loup garou préféré, qui est sûrement Vander malheureusement, il faudra s’y préparer. Par ailleurs, Caitlyn va prendre la place de Marcus en tant que shérif de Piltover après avoir participé au démantèlement du traffic de Silco. Ce dernier ayant laissé le poste de boss de Zaun vacant, Urgot va sûrement pointé le bout de son nez. Quant à Ekko, il va certainement déployer son fameux clepsydre-zéro grâce à l’assistance d’Heimerdinger.

Une autre théorie venue de nulle part : on spécule sur le fait que Mel Medarda aurait pu empêcher l’explosif de Jinx de tout détruire. En effet, la saison s’arrête sur cette image où Mel se retourne en direction de la bombe, anticipant cette dernière. Elle est en plus entourée d’un voile dorée qui rappelle le sablier de Zhonya, et étant donné qu’on ne sait que très peu de choses sur Mel Medarda et sur son background, on imagine qu’elle a plus de ressources que juste être la copine de Jayce.

Tant de théories et si peu de certitudes ! La saison 1 est une vraie réussite, et peut être que ce succès ouvrira de nouveaux horizons transmédias à l’univers de League of Legends. Que ce soit au niveau du scénario, de la fidélité de l’univers, des personnages iconiques, et de la bande son aux petits oignons, Arcane nous a fait du bien en cette fin d’année. Mais il va nous falloir prendre le temps de profiter encore et encore de la saison 1, parce que la saison 2, même si elle a été officialisée, n’est pas prévue avant 2023 !