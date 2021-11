Song of Nunu: A League of Legends Story – Une surprise gélée par Riot Forge

Ça commence à faire beaucoup non ? Riot Games semble être en ébulition et annonce une avalanche de nouveautés, dont Song of Nunu: A League of Legends Story. Le nombre de jeu et autres ajouts sur l’univers de League of Legends qui sortent à la suite est assez ahurissant. D’abord Hextech Mayhem sorti hier, puis Legends of Runeterra qui s’est offert un mode solo plus que convaincant, la série Arcane qui bat son plein sur Netflix, les Worlds qui se sont terminés il y a très peu de temps, et Ruined Kings qu’on n’attendait plus, est sorti officiellement en ce mardi 16 novembre.

C’est clair que ça fait beaucoup. Peut-être pas un peu trop ? Riot Games est quand même une entreprise qui sait très bien géré la hype et l’excitation de ses fans, comme on a pu le voir en proposant gratuitement le premier épisode d’Arcane en avant-première pour les championnats du monde de LoL. Contrairement à d’autres entreprises de jeu vidéo (dont on ne citera pas les noms), leur communication est impeccable.

Dans la même veine de tout cet engouement, Riot Forge nous a proposé un live hier dans leque on s’attendait simplement à avoir quelques news de Ruined Kings, et quelques images d’Hextech Mayhem. Mais en plus de la sortie surprise de Ruined Kings, on a encore eu droit à un tout nouveau jeu solo sur Nunu et Willump, Song of Nunu: A League of Legends Story.

Dans ce tout nouveau petit jeu narratif développé par Tequila Works, le studio derrière Rime, vous allez incarner Nunu et Willump. On quitte donc Piltover et Bilgewater pour aller se perdre dans les contrées enneigées et désolées de Freljord gouvernées par Ashe et Tryndamère, que l’on espère peut-être présents dans le jeu final. On a déjà pu entrevoir Lissandra dans le trailer de présentation, qui n’a pas l’air d’être là pour jouer avec nos deux protagonistes.

Le jeu a l’air d’être une vraie expérience narrative contrairement à Hextech Mayhem et se prend un peu plus au sérieux que ce dernier. Dans cette ode à la liberté et à la sérénité, vous allez à l’aide de Willump, accompagné Nunu à retrouver sa mère disparue. Vous allez passer par des épreuves, des moments de joie, des obstacles, et toutes sortes de mini-jeux qui balayeront votre expérience.

Le jeu a l’air de vraiment se présenter comme un The Last Guardians (en moins ambitieux, on ne va pas se mentir) mais dans sa façon d’aborder la narration, on y est. Willump ne parle pas, ce n’est qu’un ressort de compassion, d’empathie et d’humour, comme on a pu le voir dans la présentation où il vous balancera des boules de neiges si vous jouez mal de la musique et se moquera de vous gentiment en conséquence. Vous pourrez même faire du bobsleigh sur le dos de Nunu, de quoi oublier la solitude de cette quête initiatique.

Contrairement à ses collègues, Song of Nunu: A League of Legends Story n’est pas prévu pour toute de suite, de quoi nous laisser quand même un peu respirer. N’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel pour suivre la sortie du jeu, qui n’a aucune date de sortie précise, on sait juste que c’est pour 2022 sur Switch, PC, Xbox One et Series X/S, PS4 et PS5 !