League of Legends – Sortie surprise du tant attendu Ruined King

Riot Games n’a décidément pas fini de nous gâter. Alors que le jeu de rythme Hextech Mayhem: A League of Legends Story vient tout juste de sortir, on ne s’attendait pas à de nouvelles annonces aussi tôt et pourtant, quelle surprise aujourd’hui : le tant attendu RPG Ruined King: A League of Legends Story est désormais disponible. Comme Hextech Mayhem: A League of Legends Story, Ruined King: A League of Legends Story sort tout droit de Riot Forge, boite qui a été créée dans l’optique de publier des titres réalisés par des studios extérieurs à Riot Games dans l’univers de League of Legends. D’ailleurs, le projet a été mené par le studio Airship Syndicate, le studio derrière Darsksiders Genesis pour ne citer qu’un exemple.

Annoncé pour la première fois lors de The Game Awards 2019, Ruined King était, à l’origine, prévu pour le début de l’année 2021. Une sortie qui devait coïncidée avec l’arrivée du Roi Déchu Viego dans League of Legends mais qui a été, comme beaucoup d’autres projets, retardé à cause de la pandémie.

Ruined King: A League of Legends Story est un RPG tactique doté d’un système de combats au tour et à tour. Le titre prend place dans deux régions du monde de Runeterra : Bilgewater et Les Îles Obscures. Bilgewater est une ville portuaire dynamique servant de repères à de nombreux chasseurs de monstres marins, des gangs de docks ou encore des contrebandiers venant de tout Runeterra. Les Îles Obscures quant à elles sont maudites par la Brume Noire, un phénomène horrifique qui transporte des esprits nourrissant les ténèbres.

Le joueur devra composer une équipe de légende pour lutter contre un mystérieux ennemi en recrutant six champions : Miss Fortune, Ahri, Illaoi, Pyke, Braum et Yasuo. Si vous avez découvert l’univers de Runeterra grâce au succès fulgurant de la série Arcane, rassurez-vous, le titre ne requiert pas de connaissance du lore au préalable.

Pour les fans, une édition deluxe numérique est disponible contre la somme de 39,99€. Les joueurs pourront obtenir des skins de la Ruine de tous les personnages, un pack de démarrage Déchu ainsi que la Manamune, l’épée de Yasuo, uniquement pour les joueurs achetant l’édition dans les trente jours qui viennent. Enfin, pour les amoureux de la licence, une édition collector physique est disponible. Elle renferme un artbook, un dessin exclusif de Joe Madureira, un vinyle comprenant 12 minutes de musique, une carte en tissu, un carnet accompagné de son stylo et enfin un mug Bilgewater. Elle est disponible au prix de 129,99€.

Le jeu est donc désormais disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC via Steam, GOG.com et l’Epic Games Store pour 29,99€. Quant à la version PlayStation 5 et Xbox Series, il faudra attendre mais le titre est bien évidemment prévu sur ces supports.