Arcane – La série animée inspirée de League of Legends

En 2019, pour les 10 ans de la saga League of Legends, Riot Games annonçait l’un de leurs ambitieux projets : Arcane, une série animée prenant place dans l’univers du jeu. Nous avions eu droit à un petit aperçu de leur travail, et la sortie était alors annoncée pour 2020. Malheureusement, la pandémie a compliqué la production de la série et l’a repoussée à une date ultérieure.

Mais revenons un peu sur cette série, qui n’est autre que le fruit des désirs des fans, qui tannent Riot Games depuis des années de réaliser un film dans l’univers de LoL. C’est donc tout naturellement que le studio, en collaboration avec les Français de Fortiche Productions, répond à la demande de ses joueurs. Shauna Spendley, directrice de la division Entertainment chez Riot Games, déclare :

“Arcane a été créé comme une lettre d’amour à nos joueurs et nos fans, qui nous réclament toujours plus d’expériences cinématographiques pour les mener au plus profond de notre univers et de nos champions de League of Legends.”

Ce que l’on sait, c’est qu’Arcane revient sur les origines de deux championnes emblématiques du MOBA qui d’après le trailer semblent être :

Jinx, la criminelle maniaque et impulsive de Zaun

Vi, la tête brûlée impulsive, redoutable et drôle qui travaille avec les gardiens de Piltover

En créant Arcane, Riot Games démontre qu’ils ont à cœur de développer tout le lore autour de leurs personnages. C’est même plutôt judicieux de prendre place dans l’univers des séries qui est en plein essor grâce aux multiples plateformes disponibles. Il est évident que les fans attendent de pied ferme le spin-off même si on ne connaît que trop bien les risques (et les potentielles futures déceptions) que cela peut entraîner.

Riot Game se lance donc pour la toute première fois dans une aventure audiovisuelle ; pour cela, le studio a choisi Netflix pour porter au petit écran les championnes de League of Legends et vous devrez patienter jusqu’à l’automne de cette année pour apprécier, ou non, la série.