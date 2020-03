Valorant : Le prochain jeu compétitif signé Riot Games

Valorant vient juste d’être présenté, l’occasion pour nous de faire le point.

Après une sacrée longue attente, Valorant pointe enfin le bout de son nez, concrétisant au passage l’un des premiers grands projets du studio Riot Games. Aujourd’hui donc, les créateurs du MOBA le plus connu du grand public entrent dans la cour du jeu de tir compétitif au travers d’un titre qui nous fait déjà une promesse : celle de respecter le côté skill et stratégie des jeux de tirs, tout en y attribuant un facteur X.

Ce facteur X, ce sont les pouvoirs. Et attention, on ne parle pas ici d’un éclair venu du ciel pourfendre un ennemi mal placé. Dans Valorant, les pouvoirs sont plutôt vus comme des coups de main pratiques pour établir une stratégie, et non pour faire directement des dégâts, afin de laisser intact le plaisir des fines gâchettes habituées du genre. D’ailleurs, dans le trailer (en fin d’article), vous constaterez que les dons surnaturels visibles à l’écran ne font pas réellement de dommages, mais peuvent servir (par exemple) à troubler la vue d’un ennemi, de le “freezer” dans une zone précise, ou de détecter des ennemis au loin. Et si vous avez l’oeil, il y a une astuce made in Riot qui n’a pas du vous échapper…

En effet, sous le couvert de surnaturel, le soft gratuit à venir pour l’été 2020 semble proposer un jeu dans la veine d’un CS:GO pour les amoureux de la mitraille touchant ainsi une nouvelle cible qui leur échappait jusqu’alors. Avec pour double effet Kiss Cool la captation du public d’origine de Riot, afficionados de pouvoirs en tous genres. C’est un coup double remarquable de la part du studio dans le monde toujours plus compétitif du jeu… de compétition.

Pour l’instant, Valorant est annoncé seulement sur PC, avec les caractéristiques techniques suivantes :

Minimum de 30 FPS, même pour la plupart des PC ayant les pires composantes techniques (même ceux agés de 10 ans)

De 60 à 144 FPS sur les PC de jeu modernes.

Un ping inférieur (prévu) à 35 pour les joueurs situés dans les grandes villes du monde entier.

Une politique qui, dès le premier jour, s’efforcera d’éviter toute forme de tricherie, via les techniques mises en place par Riot Games.

Bref, en résumé, Valorant risque d’être le prochain jeu de tir tactique et compétitif, se nichant ainsi à mi-chemin entre Overwatch et CS:GO dans sa promesse de gameplay, qui, on le rappelle, souhaite avant tout mettre en avant la technique de tir des joueurs.