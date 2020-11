League of Legends – Toutes les nouveautés de cette fin d’année

League of Legends est entré très récemment dans sa phase de pré-saison. Un moment toujours particulier, où Riot teste bon nombre de choses (parfois pas terribles) en vue d’une correction future. Mais cette année, la méta ne sera pas la seule chose qui change pour le MOBA phare.

League of Legend: Wildrift – le MOBA version mobile

Prévu pour le 10 décembre prochain (comme Cyberpunk 2077 d’ailleurs), League of Legend: Wildrift sera disponible (en version beta) sur iOS et Androïd. Idéal pour des joutes endiablées, même sur vos toilettes, le jeu devrait reprendre l’ergonomie de son alter-ego Arena of Valor, et permettra un ressenti “manette” pour un jeu qui sera sans doute alléger de quelques fonctionnalités techniques et tactiques.

Rekkles chez G2

Vrai coup de tonnerre dans le monde de l’e-sport européen avec pour vedette l’un des meilleurs (si ce n’est le meilleur) ADC du moment. Le suédois Martin “Rekkles” Larsson vient d’annoncer son départ de chez Fnatic pour l’écurie berlinoise G2. Une véritable surprise pour tous les fans, tant l’idylle entre les rouges et oranges et sa star semblait toujours au beau fixe. Pour preuve la prolongation de contrat démentielle proposée par l’équipe britannique, qui avait été acceptée dans un premier temps par le joueur, revenu cette semaine sur sa décision.

Un choix nullement motivé par l’argent d’après Fnatic, qui semble déjà prêt à faire le deuil de son poulain devenu leader d’une équipe phare de la LEC. Néanmoins, pour les fans, la pilule sera un peu plus dure à avaler, puisque G2 est l’un des principaux concurrents dans la ligue. Un départ peut-être motivé donc, par la volonté de Rekkles d’atteindre le plus haut niveau possible pour le mondial.

Refonte système d’items

Cela faisait des années que Riot n’avait pas appliqué de tels changement à son jeu phare. Un avant goût de la saison 11 qui mettra en avant une certaine limitation dans les items combinés, par le biais d’une mécanique assez bien pensée. Cette dernière repose sur l’obligation de n’avoir qu’un seul item “mythique” par build. Bien entendu, ces derniers sont réellement puissants, et permettront mine de rien aux joueurs d’avoir de vraies possibilités de builds différents… Enfin, jusqu’à ce que la méta s’installe !

Méta tank/assassin

Déjà mis en avant au cour de cette saison 10, les vrais gros tanks (Malphite, Garen, pour ne citer qu’eux) deviendront encore plus omnipotent en cette fin d’année, grâce à la refonte d’item qui leur permet une réelle invincibilité en cas de snowball, même léger. Un constat qui entraîne une fois de plus les ADC solo-q sur le banc des mal-aimés, eux qui devront bourriner encore plus que de raison, tout en faisant face à l’omnipotence des insta-kill des assassins adverses.

Un Poule-Renard-Serpent assez déséquilibré, dont nous sommes toutefois curieux de voir l’évolution, une fois que Riot aura bien cerné la méta de sa dernière MaJ.

Nouvelles teams françaises

La Ligue Française de League of Legends vient d’annoncer l’arrivée de deux nouvelles équipes, suite à une année 2020 aux allures de record. Avec plus de 10 millions de vues sur l’année, la Ligue Française a su intéresser un public désireux de voir des écuries tricolores au plus haut niveau possible. Un intérêt qui permettra donc d’avoir pour la saison prochaine 10 équipes, avec l’arrivée de la team BDS (gagnante de la L2 de League of Legends) ainsi que Karmine Corp (l’équipe du youtubeur Prime).

Une fin d’année 2020 sur les chapeaux de roues pour League of Legends, qui vient une fois encore de franchir une étape dans le monde de l’e-sport.