League of Legends – Riot lance une plateforme pour réunir ses joueurs

Riot Games France lance sa toute première plateforme sociale pour aider les joueurs de League of Legends à communiquer et à trouver des compagnons de jeu.

Hier, Riot Games France a dévoilé une version bêta d’un réseau social dédié a son jeu phare, League of Legends. Que vous vouliez chercher un coéquipier solide pour monter votre rank en duo queue, trouver une équipe entière pour gagner des tournois de Clash, ou simplement papoter avec d’autres joueurs, et bien c’est désormais possible grâce à cette nouvelle plateforme, disponible dès maintenant.

Cette nouvelle plateforme est disponible directement sur le site officiel de Riot Games France, dans le nouvel onglet “Matchmaking”, il faudra vous identifier avec votre compte Riot et vous pourrez chercher des joueurs comme bon vous semble, si vous êtes bronze et que vous aimez jouer support, il vous sera possible de chercher un ADC du même rang en adéquation avec vos disponibilités et les heures auxquelles vous jouer.

En plus de ce nouvel onglet Matchmaking, le site nous propose une section dite éducationnelle entièrement dédiée, comme son nom l’indique à apprendre et à maîtriser le jeu, vous y trouverez des guides vidéo, des astuces stratégiques et toute sorte d’aide pour devenir un meilleur joueur.

Nous avons remarqué également que cette nouvelle plateforme est accessible via le site de Riot Games France, et non pas sur le site de League of Legends, on peut donc s’attendre à ce que la plateforme évolue et s’adapte aux autres jeux de Riot Games, à savoir, le déjà très populaire Valorant, ou encore le jeu de carte Legends of Runeterra, Team Fight Tactics, et bien entendu les autres jeux prévus pour les prochains mois (années ?) avec le ProjetL, le jeu de Versus Fighting, et le ProjetF un Hack’n Slash supposé être un Diablo like.