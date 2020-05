Valorant dévoile son lancement officiel au grand public

Bonne nouvelle pour vous qui avez attendu si longtemps devant les streams Twitch sans obtenir le Graal, la fameuse clé tant convoitée par tous les joueurs amoureux de FPS pour pouvoir jouer au nouveau jeu compétitif 5vs5, mélange d’Overwatch et CS:GO par Riot Games, Valorant.

À la date du 28 mai, Riot Games mettra un terme à sa bêta fermée. L’éditeur s’autorise quelques jours de répit avant le lancement officiel du jeu. Valorant sera ensuite disponible dès le 2 juin pour tout le monde. Anna Donlon, productrice exécutive du jeu, déclare :

“Notre équipe a hâte de se lancer au service de la communauté mondiale de Valorant pour un engagement qui durera des dizaines d’années. Ce n’est que le début de notre chemin ensemble.”

Riot Games va prochainement déployer de nouveaux serveurs comme à Atlanta, Dallas, Londres, Madrid et Varsovie. Le jeu free-to-play nous proposera une nouvelle carte, un nouvel agent et un nouveau mode de jeu pour officialiser son lancement.

Après 10 ans de League of Legends, Riot Games décide de se lancer dans Valorant, un jeu toujours compétitif. Voulant diversifier ses activités, Riot a lancé ou lancera des titres comme Teamfight Tactics, un auto-battler, League of Legends: Wild Rift qui sera disponible sur consoles et mobiles, ou encore son jeu de cartes Legends of Runeterra.