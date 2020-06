Pokémon Unite – Après la ligue Pokémon, la League of Legends

Ils en ont parcouru du chemin, les studios chinois, depuis l’époque où ils sortaient des versions hackées de jeux avec les monstres de Game Freak… Si, par ce biais, ils ont participé à la création de la notoriété de certains YouTubers de la vieille école, aujourd’hui, ils vont probablement permettre à de toutes nouvelles personnes de gagner leur place, et ce, grâce au jeu dont il est question aujourd’hui : Pokémon Unite.

Une minute, on parle de Pokémon et de studios chinois maintenant ? Oui, c’est juste. Il y a quelque temps déjà, des informations tournaient indiquant que Nintendo et certaines de ses équipes s’étaient rapprochées de Tencent, le géant chinois qui est aussi la plus grande compagnie productrice de jeux vidéo au monde. Si on ne va pas revenir sur les raisons qui ont pu pousser les géants asiatiques à devenir comme cul et chemise, on a pu observer le fruit d’un tel partenariat aujourd’hui lors du dernier Pokémon Presents.

Bon, Pokémon Unite, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit en fait d’un MOBA dans lequel les héros sont des monstres de poche. Bien entendu, afin que ce ne soit pas le chaos le plus total au moment du choix, le jeu ne dispose (en tout cas d’après ce qu’on a pu observer lors de la diffusion) que d’une dizaine de créatures différentes dont les fan-favorites (parmi lesquels se trouvent Dracaufeu, Pikachu et Lucario). Une fois votre bestiole choisie, allié à quatre autres joueurs, vous affrontez une autre équipe dans une arène fermée et le but est de prendre des bases pour cumuler des points.

Pas de monstres sauvages ? De captures ? De faiblesses élémentaires ? Eh bien… S’il existe effectivement des Pokémon sauvages dans le jeu, il n’est en effet pas question de les capturer pour s’en servir, mais pour marquer des points à la prise de points de contrôle. L’équipe qui a le plus de points à la fin du temps imparti remporte la partie. Affronter ces monstres ou les adversaires permet également à votre monstre de prendre des niveaux, d’apprendre de nouvelles compétences et d’évoluer s’il le peut.

Un autre aspect bien vu : vous n’êtes pas contraint d’apprendre les mêmes attaques à chaque partie et libre à vous de privilégier, à mesure que vous prenez des niveaux, des compétences d’attaque directe ou à distance pour épouser vos préférences ou vous adapter à vos adversaires. Si vous verrez bien entendu des attaques connues, Pokémon Unite mettra également une attaque exclusive à disposition de chaque monstre qui, si bien utilisée, peut littéralement renverser le cours d’une bataille. Pour le reste, du classique : vous pouvez récupérer vos PV sur vos bases, et si vous êtes vaincu, vous devez attendre avant de respawn, etc.

Si vous êtes curieux à l’idée de le mettre à l’essai, il faudra vous armer d’un peu de patience, car Pokémon Unite n’a, à l’heure actuelle, pas de date de sortie. Il sera proposé en free-to-start sur appareils mobiles ou tablettes, mais également sur Nintendo Switch et proposera du cross-play. En attendant, on retrouve Masaaki Hoshino, directeur du jeu, pour revoir les règles et du gameplay. Pas trop déçus, les fans de Johto ?