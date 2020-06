Pokémon Café Mix – Une date de sortie et plus de détails

On ne sait pas pour vous, mais le titre dont il est question aujourd’hui ne nous emballe guère. On a beau s’y intéresser de près, rien ne nous excite. Est-ce parce que le jeu n’était pas daté ? Est-ce parce qu’il était clairement un des bas de la présentation de la semaine dernière ? Ou est-ce simplement parce qu’il s’agit d’un énième puzzle-game avec les bestioles de Game Freak ? Bref, Pokémon Café Mix nous laisse dubitatifs pour le moment.

Cependant, il s’agit ici de notre point de vue, vous êtes peut-être en train de l’attendre. Si c’est le cas, l’information qui va suivre devrait vous combler puisque la date de sortie vient de tomber et c’est pour très bientôt. Vous pourrez jouer à Pokémon Café Mix dès aujourd’hui (le 23 juin). Cette bonne nouvelle, c’est le site officielle de Nintendo qui nous la communique et elle concerne, jusqu’à preuve du contraire, la version Switch uniquement.

Le site en profite également pour préciser un certain nombre de points connus et inconnus afin que les joueurs puissent se lancer sans trop se poser de questions. Pour rappel, Pokémon Café Mix est donc un puzzle-game dans lequel vous êtes en charge d’un café. Votre boulot, satisfaire les bestioles de Game Freak en achetant de la monnaie in-game en leur servant leurs commandes tout en tenant compte de contraintes de temps et d’obstacles.

Voilà donc le topo dans les grosses lignes. Côté prise en main, un autre détail important est abordé : le jeu ne pourra être utilisé qu’en mode Off-TV puisque, pour jouer, vous allez devoir manipuler l’écran tactile et non les boutons. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les joueurs de Switch Lite, même si cela pourrait par la même occasion blesser les amateurs de jeux à la manette, mais en même temps, il fallait s’y attendre. Après tout, le titre est également prévu pour les appareils Android et iOS.

Rien à ajouter à la suite de ceci. On se permet donc de rappeler que Pokémon Café Mix sort dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et peut-être même sur appareils iOS et Android. Allez-vous lui accorder sa chance ? Nous, ça dépendra de notre humeur…