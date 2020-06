Pokémon Épée et Bouclier – Tout ce qu’il faut savoir du premier pass d’extension

Il était très attendu par les fans, il est désormais disponible. Le pass de contenu additionnel a enfin été distribué aux joueurs qui se sont délestés des 30 euros requis. Ces derniers peuvent donc visiter l’île de l’Armure dans Pokémon Épée et Bouclier. De notre côté, nous avons également franchis le pas dans le but de vous brosser un portrait global de ce que ce DLC vous réserve. Nous serions tentés d’appeler ça un test mais on va être honnête, ça ne jouerait pas franchement en sa faveur. Explications.

Commençons donc avec le sujet préféré des fans du mouvement #bringbacknationaldex et présentons une partie des monstres retournant avec la première vague de cette extension. La Pokémon Company l’avait annoncé, le pass ajoutera 200 créatures dans son intégralité. Pour ce qui est de leur distribution, en toute logique, la poire a été coupée en deux. Sur l’île de l’Armure, au côté de Wushours, vous rencontrerez cent anciennes créatures issues des versions précédentes (avec une vaste majorité de ces dernières en provenance de la première).

Plutôt que de dresser une liste aussi ennuyeuse à rédiger qu’a lire, nous nous contenterons de rappeler que certains monstres parmi les préférés des fans feront leurs retour. Si on a pu observer que la famille d’Hypotrempe ferait son retour à la suite d’un trailer, on note que c’est également le cas d’Insecateur, Luxray, Zoroa et Zoroark. Nous profitons également de ce moment pour signaler que, même si vous n’achetez pas ce pass d’extension, vous pouvez ajouter les monstres à votre Pokédex en les échangeant avec des amis ou en les récupérant depuis le Pokémon Home.

Abordons à présent l’arc scénaristique sur lequel s’appuie ce premier volet d’expansion. Ce n’est une surprise pour personne, il a largement été détaillé au fil des mois : une petite aventure pour vous permettre de rencontrer un nouveau Pokémon et le faire évoluer. Prétexte a de nouveaux rivaux et de nouveaux affrontements, il ne dure au final pas plus de 4h en ligne droite ce qui, il faut le dire, est un peu léger compte tenu du prix. Il introduit cependant une nouvelle feature qui permet d’offrir la capacité de se Gigamaxer aux monstres compatibles. Oh ! Oh ! Le premier Pokemon de votre équipe peut vous suivre sur la carte aussi ! Enfin, sauf si vous êtes à vélo ou que vous retournez sur l’ile principale…

Dieu merci, Pokémon Épée et Bouclier profite de cette mise a jour 1.2.0 pour corriger une partie de ses défauts. Si rien n’est notable au niveau graphique (ça aliase toujours, ça pop toujours …), un certain nombre de points noirs a été revu tel que des codes de connexion plus longs pour les parties à plusieurs (pour éviter que ceux qui se cherchent, ne se trouvent pas…), que les Pokémon importés depuis Pokémon Home peuvent a présent participer aux compétitions en ligne. Un bug invalidant les résultats des combats en ligne a également été corrigé.

Enfin, un dernier point sur l’expérience : il y a quelques temps, un site professionnel d’information (que l’on nommera pas afin de ne pas troubler les lecteurs de IGN) annonçait que l’expansion modulerait son niveau en fonction du niveau des Pokémon présents dans l’équipe. Ce n’est pas exactement le cas. Oui, le niveau des monstres et ennemis se modulent mais plutôt au niveau auquel le joueur se situe. En gros, il dépend du nombre de badges que vous possédez et de si vous avez vaincu la ligue ou pas. En gros, il est au même niveau que les Terres Sauvages. Donc en profiter pour entrainer vos Pokémon de bas niveau, mauvais plan.

Voila, vous savez à peu près tout. Maintenant, questions : avez-vous pris le DLC ? Attendiez-vous les premiers avis ? Que pensez-vous de cette première vague ? Donnez votre avis sur la nouvelle forme de Pokemon Épée et Bouclier dans les commentaires.