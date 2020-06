[Insolite] Pokémon se met au cartoon et la forme lui va bien

Pour quiconque a déjà fait un séjour au Japon, les différences avec notre beau pays apparaissent très rapidement. Nous pourrions évoquer les vagues monstrueuses d’individus qui se déplacent dès que les feux piétons passent au vert, les grattes-ciels à perte de vue qui déchirent le firmament vu d’en bas, comme l’horizon vu de dessus… Tant de signes qui vous confirment que vous n’êtes plus au pays du pinard et du frometon !

Ceci dit, un autre détail vu du sol pourrait vous le rappeler aussi bien et il s’agit des personnages de fiction. Aussi bien héros d’animé que personnages connus sous nos latitudes, on les retrouve sous forme de costumes ou de goodies, sur des pubs voire des livres de classe… Partout quoi… Et à ces héros qui ont franchi l’océan (Betty Boop, Mickey, Tom et Jerry, …), Pokémon rend hommage aujourd’hui.

Effectivement, surprise ! La branche japonaise de la Pokémon Company balance en scred sur YouTube une petite vidéo (d’à peine plus de 3 minutes) mettant en scène Baggiguane dans une petite histoire format cartoon. Aveuglé par la gourmandise, notre monstre va faire la rencontre d’un autre monstre de poche (on ne vous spoile pas) qui va lui faire payer son vice. Et pas de combat comme on l’entend d’habitude sous ce format, la bestiole va en voir des vertes et des pas mûres façon Tom et Jerry (en plus soft).

Notre avis ? Ce format offre à la franchise quelque chose de rafraîchissant (vraiment pas de trop en ce moment) et qui peut être regardé à tout âge vu qu’il ne comporte aucun dialogue ni parlé, ni écrit. Cela va sans dire, nous ne vous recommanderions pas cette oeuvre si elle n’était pas aussi soignée, et elle l’est ! Elle l’est aussi bien en terme d’ambiance sonore que dans son style de comédie. Plus encore, son animation, souple dans son déroulé comme dans sa manière de compter cette histoire, en fait une gourmandise à découvrir aussi vite que possible. En gros, foncez, c’est de la bonne !

Retrouvez donc la vidéo ci-dessous mais permettez-nous de vous poser une dernière question ? D’après vous, serait-ce une leçon que la Pokémon Company souhaite donner a ceux qui ne sont jamais contents ? À force de trop en demander, ne risquons-nous de nous blesser ? À méditer.