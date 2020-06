New Pokémon Snap annoncé dans le secret le plus total

C’est sans aucun doute la belle surprise du jour ! Le classique de la N64 Pokémon Snap sortira bientôt sur Nintendo Switch. Le jeu, qui est sans doute l’un des “spin off” les plus appréciés, proposait à l’époque de parcourir (de manière automatique) différents niveaux afin de prendre en photo différents Pokémon, en usant de différents objets pour les faire interagir et ainsi obtenir de meilleurs clichés.

Surprise dans la surprise, ce ne sera pas l’iconique studio GameFreak qui s’occupera du développement du jeu, mais bien Bandai Namco. Dans le premier trailer que vous retrouverez en fin d’article, vous pourrez constater que de nombreux habitats seront à visiter, et que la totalité des générations existantes seront présentes, bien que contrairement à un épisode classique, l’on ne s’attend évidemment pas à avoir l’intégralité du bestiaire.

New Pokémon Snap sur Switch verra donc bien le jour prochainement, et nous montre une nouvelle fois que la console de Nintendo n’a pas épuisé toutes ses cartouches malgré la sortie de la majorité de ses licences connues, tout en réussissant à garder le secret jusqu’à la toute fin sur ses nouvelles créations.

Une communication maîtrisée de bout en bout, dans l’ADN du géant nippon, comme le démontre le communiqué officiel du jeu (via IGN) :

“New Pokémon Snap sur Switch est basé sur le précédent du même nom, qui est sorti pour la première fois en 1999 sur Nintendo 64. Ce jeu emmènera les entraîneurs dans une aventure où ils visiteront des îles inconnues où la nature abonde et où ils pourront enquêter sur les Pokémon dans leur habitat naturel. Les formateurs prendront des photos pour façonner leur propre Photodex, tout en découvrant de nouvelles expressions et des comportements de Pokémon jamais vus auparavant.”