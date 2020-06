Hé, on joue à quoi pour pas cher ce week-end, sur Switch ?

Nous voici à nouveau samedi matin (décidément, ça tombe toutes les semaines ce truc, on dirait). Le week-end est là, et avec lui, pour certains, la possibilité de décompresser et de se vider le cerveau en jouant. Chacun son support favori, certes, mais dans le cadre de cet article, nous allons demeurer sur la Switch de Nintendo, et voir ce qu’il y a à se mettre dans la ludothèque sans trop dépenser de brouzouf.

Sunset Riders

Vous le trouverez sur l’eShop de Nintendo sous le nom de SUNSETRIDERS, il s’agit d’un run’n gun d’abord sorti en arcade en 1991, puis sur Super NES et Mega Drive les deux années suivantes (dans le désordre). Il fait désormais partie du programme Arcade Archives, c’est donc la version arcade et customisable que vous aurez pour 6,99€ sur Switch. Fan de western, de Metal Slug ou Contra, et de gaming entre potes ? Cette petite nouveauté est faite pour vous. Notez qu’il est jouable à quatre.

Plusieurs titres de la salve SEGA Ages sont à prix réduit

Cette série offre aux joueurs de retrouver les anciens titres made in SEGA. Par exemple, au lieu de leurs 6,99€ habituels, vous pouvez retrouver Shinobi (4,68€), Fantasy Zone (3,98€), Space Harrier (3,98€), Phantasy Star (3,98€) ou encore Alex Kidd in Miracle World (4,68€ si vous n’avez pas la patience d’attendre le remake) ou Thunder Force IV (3,68€), un excellent shoot de la Mega Drive. Out Run, Puyo Puyo, du Sonic et autres sont également en discount, alors n’hésitez pas à aller voir le listing des jeux SEGA Ages Switch.

Ces collections ne sont pas les seules à bénéficier d’une promo en ce week-end qui sonne à notre porte

En vrac, on vous conseillera Little Nightmares: Complete Edition (9,79€ au lieu de 34,99€), The Walking Dead qui bénéficie de pas mal de réductions, Prison Architect (7,49€ au lieu de 29,99€), les deux derniers South Park (soldés à une quinzaine d’euros au lieu de leurs 40€ ou 60€ habituels), les deux excellents Guacamelee!, bref, il y en a pour tous les goûts, alors n’hésitez pas à aller consulter ! L’eShop, hein… Par contre, ne traînez pas ; la plupart de ces promotions ont une durée limitée.