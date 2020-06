Pokémon Presents – Résumé de toutes ses annonces

Décidément, les surprises s’enchaînent ! Des fois que vous n’auriez pas vu (c’était notre cas en toute honnêteté), la Pokémon Company avait des choses à nous annoncer aujourd’hui et son président, Tsunekazu Ishihara, a balancé une flopée d’informations pour les fans, et sur tous les supports (sauf PlayStation 4, Xbox One et PC, cela va sans dire). On a digéré la masse et vous propose par conséquent un retour synthétique de l’événement.

Pokémon Smile

Grosse application pour commencer et celle-ci devrait mettre tout le monde d’accord… ou presque ! Faites place à Pokémon Smile. Et c’est quoi ? Tout simplement une application interactive pour enseigner aux enfants à se brosser les dents en s’amusant. Bien se brosser les dents permettra à nos chères têtes blondes de rencontrer, sauver et capturer des Poké-monstres. Ce qu’il ne faut pas faire pour vendre des mascottes déjà très populaires à des personnes pas en âge de jouer. L’application est d’ores et déjà disponible sur Android et iOS. Nous sommes actuellement à la recherche de personnes qui aiment se brosser les dents pour tester l’application.

Pokémon Café Mix

On enchaîne, comme Ishihara-san, avec Pokémon Café Mix. Pokémon Rush n’a pas eu le succès escompté, mais Pokémon Shuffle se tient toujours bien ? C’est que les gens aiment les puzzles ! Autant en remettre une couche. Pokémon Café Mix est donc bien un jeu de puzzle dans lequel vos Poké-monstres tiennent un café. Résoudre des puzzles remplit les commandes de vos clients Pokémon. À l’instar de Sushi Strikers, les Pokémon qui vous rejoignent ont des capacités uniques qui peuvent s’avérer utiles dans de nombreuses circonstances. En revanche, pas de date annoncée, on sait juste qu’on pourra en profiter aussi bien sur Switch que sur appareils mobiles. Il sera bien sûr gratuit et contiendra des micro-transactions.

New Pokémon Snap

Les fans l’ont réclamé, après avoir fait la sourde oreille, la Pokémon Company s’est exécutée. Le personnage que notre JDG national a amicalement nommé “Roux” dans une de ses vidéos reprend du service. Si vous ne savez pas de qui on parle, on parle bien du héros de Pokémon Snap. Il fera son retour dans New Pokémon Snap qui n’est rien de plus que ce qu’il nous promet. À vous les joies de la chasse de monstres à l’appareil photo dans le but de remplir votre carte mémoire de souvenirs dans ce FPS sur rail, caméra à l’épaule. Différents biomes, des monstres issus de toutes les générations… En gros, tout un programme. Le titre est à attendre sur Nintendo Switch.

Pokémon GO

Enfin, retour sur terre. L’animateur du show aborde gentiment le sujet de la suite du programme de Pokémon GO. Revenant très brièvement sur les changements apportés au soft à cause du coronavirus, il enchaîne en évoquant le changement de programme pour le GO Fest de cette année (sur lequel nous sommes revenus hier). Nous disions alors que nous espérions un peu de teasing pour motiver les acheteurs potentiels, et ce n’est pas tomber dans l’oreille d’un sourd. Le bougre nous a annoncé l’introduction au sein de l’événement de Victini. Un Pokémon pour le moins faible, mais dont la côte de popularité est forte.

Puisque le teasing bat son plein, pourquoi ne pas également mentionner l’arrivée des Méga-Évolutions dans le soft pour le courant de l’année ? C’est donc justement ce qu’ils ont fait. De quoi redonner un peu de brillance aux Poké-monstres qui manquent d’éclat ! Enfin, pour terminer avec Pokémon GO, puisqu’il s’agit d’un grand jour pour Pokémon Épée et Bouclier, un dernier Pokémon de Galar fera son entrée en jeu, la version Galar de Canarticho (que vous pourrez bien entendu faire évoluer).

Naturellement, la minute consacrée à Pokémon Épée et Bouclier est venue clôturer ce show avec l’annonce d’un défi communautaire. Ce dernier invite les dresseurs de tout horizon à défier en grande quantité le Pokémon légendaire Zeraora. Si au moins 1 million de personnes lui offrent une dérouillée avant le 28 juin, la communauté entière se verra offrir la version chromatique du monstre. De quoi motiver un peu plus les joueurs combatifs.

Voilà, cette annonce marquait la fin de ce Pokémon Present. Que pensez-vous de tout ça ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ! Oh ! Un dernier point ! D’autres annonces devraient avoir lieu le 24 juin. L’heure de diffusion doit encore être annoncée.