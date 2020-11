Tellstones: King’s Gambit le nouveau jeu de plateau des créateurs de League of Legends

Après l’excellent Mechs Vs Minions, Riot Games nous revient avec son nouveau jeu de plateau Tellstones: King’s Gambit. Un jeu de bluff et de mémoire pour des parties endiablées à 2 ou 4 joueurs, dans le plus pur style Démacien.

Le monde de Runeterra agrandit ici son lore avec Tellstones: King’s Gambit. D’allure sommaire, le jeu de plateau de Riot Games se démarque de part son style qui rappellera les meilleurs jeux de bluff du genre. Le principe est simple : Être capable de deviner le symbole de l’ensemble des 7 pierres présentes sur le tapis de jeu, dans l’ordre bien évidemment. Toutefois, cela ne sera pas chose aisée puisque les dites pierres seront face cachée la plupart du temps.

Vous bataillerez ainsi lors de partie d’une quinzaine de minutes avec votre adversaire, usant de tous les moyens disponibles pour l’empêcher de craquer le “code” avant vous. Pour ce faire, vous pourrez changer les pierres de places lors de votre tour, ou tout simplement distraire votre adversaire à grand renfort de conversations intéressante sur l’élection américaine par exemple.

Bref, une fois le code en tête, vous pourrez défier votre vis-à-vis, qui devra soit admettre que vous avez le code en tête (ce qui vous fera gagner 1 point sur les 3 nécessaires pour gagner la partie), soit vous demander de prouver ce que vous avancez. Si vous réussissez à trouver l’intégralité des pierres, vous gagnez immédiatement la partie, dans le cas contraire, c’est votre adversaire qui repartira vainqueur. Cependant, si votre adversaire connait aussi le code il peut alors décider de vous contrer, et les options de croire où challenger vous reviendront donc.

Côté matos, Tellstones: King’s Gambit semble avoir misé sur la qualité, avec une boîte en métal qui a plutôt fière allure sur les visuels et qui a la bonne idée d’être facilement transportable grâce à son format pocket. Un jeu que vous pouvez d’ores et déjà vous procurer sur la boutique officielle de Riot pour la somme de 31,50€. Mini bonus pour les fans, une lettre du père de Cithria est présente dans la boite.