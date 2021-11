League of Legends – Riot Games annonce une collaboration avec Fortnite

La série animée de Riot Games, Arcane, s’apprête à sortir et pour l’occasion, l’éditeur a prévu tout un tas de festivités rendant hommage à l’ensemble des productions issues de l’univers de League of Legends avec le festival RiotX Arcane. Même si Riot Games nous a donné un joli aperçu du programme, il est évident que l’éditeur nous réserve encore quelques surprises dont l’annonce d’un partenariat assez surprenant.

La société a officialisé l’annonce d’un partenariat avec un autre grand de l’industrie : Epic Games. Cette collaboration comprend plus qu’un simple crossover. En effet, l’ensemble des jeux de l’univers de League of Legends va pouvoir être accessible via l’Epic Games Store, à savoir donc : League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra et Valorant. Quand vous téléchargerez l’un de ces jeux free-to-play, un nouveau client Riot s’installera, vous permettant ainsi d’accéder directement aux différents titres. Pas de panique, vous pourrez vous connecter à votre compte déjà existant sans problème.

« Riot Games est l’un des meilleurs développeurs et créateurs de franchises de divertissement révolutionnaires au monde. Nous sommes ravis qu’ils aient choisi de s’associer à nous pour offrir leurs titres à des millions de nouveaux joueurs via l’Epic Games Store. » — Steve Allison, vice-président et directeur général de l’Epic Games Store

Cette collaboration donne vie à un crossover entre les deux licences League of Legends et Fortnite. Ainsi, pour la première fois en douze ans d’histoire, un champion apparaît dans un jeu différent de l’univers de Runeterra et c’est l’emblématique championne et tête d’affiche de la série Arcane, Jinx, qui va faire partie du catalogue de skins de Fortnite dès le 5 novembre. Elle sera disponible dans la boutique d’objets aux côtés d’autres éléments de l’ensemble Arcane: League of Legends. Cet ensemble propose l’accessoire de dos « Singe automate de Jinx » ainsi que la pioche « Broyeur Bang-Bang ». Il comprend également la musique de salon Playground (instrumental), tirée de la bande originale d’Arcane. C’est comme si vous étiez à Piltover !

Les joueurs pourront acheter tous ces éléments en une fois grâce au pack Jinx d’Arcane comprenant également l’aérosol « Jinx était ici » et les écrans de chargement « Semer le chaos » et « Pan ! ». Après l’annonce de cette collaboration surprenante, nous pouvons nous demander quelles surprises Riot Games peut bien encore réserver aux fans.