Fortnite – Après Apple, c’est Google qui s’attaque à Epic Games

Pour ceux qui suivent activement l’actualité des éditeurs et des studios, vous n’êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, Apple a été mis à mal par Epic Games, ces derniers ayant porté plainte contre la Pomme pour « monopole illégal ». Pour comprendre l’histoire, le développeur de Fortnite ne supportait pas qu’Apple récupère 30% (un chiffre exorbitant) de tous les achats « in-app » du bébé d’Epic Games. Ces derniers ont donc mis en place par le biais d’une mise à jour un lien leur permettant de rediriger leurs utilisateurs vers un store où la marge d’Apple ne serait pas effective.

Occultant complètement les clauses du contrat, Epic Games s’est mis dans la tempête tout seul, Apple ayant décidé par la suite de supprimer Fortnite de l’Apple Store. Et le studio a donc décidé de partir au front en portant plainte contre la Pomme.

Epic Games cherchant les ennuis

C’est clairement Epic Games qui a « intentionnellement contourné les règles du contrat » selon Apple (et Google) et n’a donc aucune excuse. Malgré le fait que la juge en charge de l’affaire ait considéré que les prix d’Apple étaient difficilement justifiables, elle a donné raison à Apple, forçant Epic Games à verser 6 millions de dollars de dommages et intérêts à la firme américaine.

Un but marqué par Epic, mais pour combien de temps ?

Par ailleurs, un point positif pour Epic Games (et d’autres développeurs par la suite), c’est qu’à la suite du procès, il en est quand même ressorti que cela serait possible pour les développeurs d’intégrer des liens externes vers leur propre boutique à partir du 9 décembre. Une décision prise pour empêcher tout type de monopole, mais qui fait clairement grincer des dents Apple. Car même si, hypothétiquement, une majorité des joueurs passaient par les liens internes aux développeurs et non pas par le service d’Apple, cela ferait un manque considérable à gagner. Apple a donc évidemment traîné Epic Games en appel pour cette décision.

Google rejoignant la partie

Suite au succès d’Apple sur la majorité des chefs d’accusation soulevés lors du procès, Google a décidé d’enclencher la seconde, et de porter plainte également contre le papa de Fortnite. Car oui, Epic Games a fait exactement la même chose sur le Play Store de Google. Ces derniers pointant du doigt un « détournement de fonds injuste au dépens de Google », Epic Games n’est pas près de sortir de ses litiges. Car, même si le jeu n’est plus disponible au téléchargement, les joueurs y ayant encore accès (car téléchargé avant le retrait) se comptent en million, et Epic Games continue d’utiliser son propre lien pour les achats « in-app ».

Qui en pâtit en fin de compte ?

Epic Games se retrouve sur deux fronts. D’un côté, Apple qui fait appel, car même si pratiquement toutes les décisions découlant du procès sont en leur faveur, le fait de donner la possibilité aux éditeurs de rediriger leur clientèle vers un autre service d’achat ne leur convient pas du tout. De plus Google ayant emboîté le pas de la Pomme, eux aussi réclament les mêmes droits invoqués par Apple. Ils sont donc quasiment sûrs de remporter le procès.

Mais on est quand même en droit de se demander si tout cela est vraiment nécessaire du point de vue des utilisateurs. Malgré le fait qu’un tel procès est important pour remettre en évidence des monopoles abusifs comme celui d’Apple, Fortnite se retrouve supprimé de l’Apple store pendant au moins cinq ans, ainsi que du Play Store pour une durée indéterminée, et c’est donc bien les joueurs qui en pâtissent, car ne pouvant plus du tout télécharger Fortnite sur leur téléphone.