Animal Crossing: New Horizons – Le direct va-t-il apporter de vraies nouveautés ?

Ça fait déjà un an et demi qu’Animal Crossing: New Horizons est sorti, et malgré certaines bonnes surprises et pas mal de déceptions, on attend toujours des ajouts qui pourraient redonner un intérêt au jeu. Et c’est lors du dernier Nintendo Direct du 24 septembre qu’on a pu entrevoir l’annonce d’un « Animal Crossing direct » qui promouvra des ajouts conséquents pour le mois d’octobre, si on en croit les promesses. Une annonce de direct dans un direct, voilà qui est bien cocasse. Un tour d’horizon (c’est le cas de le dire) sur les ajouts qui peuvent être annoncés et sur la situation actuelle d’Animal Crossing s’impose.

Dans un monde parallèle où cet Animal Crossing: New Horizons serait parfait en tous points, cette conférence pourrait être juste anecdotique. Mais ce monde parallèle n’existant pas, on est en droit d’en attendre beaucoup. En effet, malgré le fait que cet opus a été, et est encore un succès plus que fulgurant, les aficionados de la série (dont on fait partie) ont pu être parfois déçus par pas mal d’aspects du jeu. Entre l’ergonomie chaotique et la lenteur de certains passages, la lassitude s’est fait ressentir assez rapidement.

Par ailleurs, pour ceux qui n’ont pas utilisé de time travel, les fameux élus qui jouent au jeu dans les règles de l’art, l’ajout régulier de nouvelles features est clairement un événement. En effet, pour revenir sur le très court trailer qu’on a pu voir lors du Nintendo Direct, on est déjà sûr à 100% que Robusto, le barman de la série, sera de retour 7j/7 et 24h/24, de quoi boire du café à 8h du matin comme à minuit.

Donc la seule chose sûre à 100% est l’arrivée de Robusto, mais on peut tout de même spéculer sur d’autres ajouts. La fête d’Halloween approchant à grands pas, on peut espérer un autre événement que celui de l’année dernière, car s’il est similaire au précédent, cela ferait vraiment pâle figure. On pourrait tout aussi bien avoir une nouvelle suite de quête ! Car, en effet, prévoir un Animal Crossing Direct pourrait signifier une grosse mise à jour rajoutant un genre de « DLC » gratuit, lié à Robusto ou non. De notre côté, on espère très sincèrement que le café ne sera pas le seul ajout qui sera annoncé, cela ferait bien maigre dans notre assiette…

Dans tous les cas, on fera ici une review des nouveautés qui seront ajoutées et annoncées lors de cet Animal Crossing Direct, qui a officialisé sa date de parution par le biais de Nintendo France, et se tiendra le 15 octobre à 16h ! Restez aux aguets !