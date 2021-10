Kingdom Hearts – La saga débarque intégralement sur Switch

Amusant, n’est-ce pas ? Vous ne trouvez pas drôle que Disney ne semble plus vouloir capitaliser sur ses propres licences (hormis dans ses parcs et en merchandising) ? Ces dernières années, les productions Star Wars ou Marvel s’enchaînent à une vitesse folle alors que les héros originaux de l’éditeur peinent à apparaître. On peut relativiser en évoquant le cas des Tsum Tsum ou de Disney Sorcerer’s Arena, mais bon, ça reste limité comme exposition. C’est d’autant plus étrange qu’un des meilleurs moyens dont le géant dispose pour vendre ses univers, c’est bien Kingdom Hearts, dont une armée de fans attendent son apparition sur Switch.

Pour preuve, considérez regarder du côté des excités qui réclamaient avec acharnement l’ajout de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate. Et pourtant, la réalité n’aura pas été très généreuse pour cette communauté qui n’a sur console hybride que Melody of Memory à se mettre sous la dent, une expérience sympa pour les amateurs de jeu de rythme. Mais à quand un « vrai » Kingdom Hearts sur Nintendo Switch ?

Mesdames, Messieurs. Ces dernières années nous ont confirmé que les mauvaises nouvelles pouvaient s’enchaîner, cette actualité confirmera que les bonnes peuvent en faire autant. Alors que Nintendo dévoilait mardi l’arrivée de Sora dans son brawler familial, Square Enix partage une autre information de taille : la série Kingdom Hearts débarquera très prochainement sur la Switch dans dix jeux différents.

Et nous avons rarement été aussi juste en utilisant le mot « série » puisque la console s’apprête à accueillir les compilations déjà disponibles chez la concurrence. Nous parlons naturellement de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind. Avec ces trois titres, c’est pas moins de neuf jeux et un petit film qui arrivent sur la console de Big N, l’occasion de découvrir toutes les aventures du personnage hirsute au sein des univers foisonnants de Disney et de Final Fantasy.

Gardez votre portefeuille ouvert ! Oui, si l’optique de vous offrir l’intégrale vous séduit, vous serez probablement aux anges d’apprendre qu’une édition complète est également de la partie et s’intitule Kingdom Heart Integrum Masterpiece. Finalement, il n’y a bien qu’un problème : comme les anges que nous citions plus tôt, c’est auprès des nuages que vous trouverez ces jeux.

Chacune de ces expériences ne sera disponible qu’au travers du cloud indiquant que non seulement vous n’aurez pas d’édition gargantuesque à mettre en évidence chez vous, mais il vous faudra également être systématiquement connecté à internet pour jouer. On ne va pas se mentir, ça casse un peu le délire de la Switch, notamment à un moment ou le constructeur se met à vendre une console avec un meilleur écran.

Quoi qu’il en soit, c’est désormais officiel, Square Enix déploie l’intégralite des jeux Kingdom Hearts sur Nintendo Switch avec trois compilations bien fournies par le biais du cloud. À l’heure actuelle, l’éditeur n’a toujours pas donné de date de sortie, ni de prix. Reconnaissons-le, en sachant que Sora signifie « ciel » en japonais, c’est logique que ces expériences soient proposées par le cloud, non ?