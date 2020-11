Kingdom Hearts Ultimania – L’ouvrage qui vous donnera toutes les clés

Voilà maintenant presque deux ans que Kingdom Hearts III est venu apporter une conclusion au périple de Sora, Donald et Dingo. Pour autant, la série de Tetsuya Nomura fait toujours parler d’elle. Que ce soit avec la sortie cette année de Kingdom Hearts: Memory of Melody (dont vous pourrez retrouver trés bientôt un test sur ce site), mais également avec la sortie, non pas d’un nouveau spin-off, mais d’un ouvrage dédié à la saga.

Intitulé Kingdom Hearts Ultimania: The Story Before Kingdom Hearts III, il couvre (comme son nom l’indique) l’intégralité des jeux sortis avant Kingdom Hearts III. Véritable vitrine de la saga, ce livre détaille tout ce qu’il faut savoir sur chacun des mondes qui composent son univers, dresse une fiche de chaque personnage croisé et référence tous les objets et équipements.

Ce livre permettra également de se dépatouiller avec l’histoire, disons alambiqué de la saga grâce à des résumés des différents arcs narratifs. Enfin, les amateurs d’anecdotes seront ravis tant Kingdom Hearts Ultimania en regorge.

Si il est chargé en information, Kingdom Hearts Ultimania est aussi un recueil d’art, regorgeant de concept art inédit et même des storyboards. Une plongée totale dans l’univers fabuleux que des milliers de joueurs et joueuses ont exploré, de Kingdom Hearts premier du nom à Unchained X.

Seul point négatif, seulement une traduction anglaise de l’ouvrage, à l’origine en japonais, est prévue. Bien qu’aucune traduction française n’est au programme, cela n’est pas non plus impossible. Peut être si le livre a du succès dans la langue de Walt Disney, ça motivera un éditeur à le localiser par chez nous.

Kingdom Hearts Ultimania: The Story Before Kingdom Hearts III viendra atterrir sur les étagères le 15 juin 2021 et peut déjà être prédommander sur Amazon.