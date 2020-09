Street Fighter Memorial Archive – Une série de bouquins qui tabasse

Un indicateur de la présence établie dans nos sociétés du jeu vidéo comme un art à part en tiers, au même titre que le cinéma ou la musique, c’est qu’il vit au delà de son propre medium. Si l’on pense tout de suite aux adaptions tous formats confondus, c’est surtout, comme la musique et le cinéma, que le jeux vidéo possède une histoire et des acteurs auxquels on porte désormais un intérêt certain.

Et si il existe pléthore de vidéos traitant de la culture jeux vidéo au sens large (coucou YouTube), cette culture s’écrit (littéralement) aussi sur les pages de nos bouquins.

Ainsi, outre les centaines d’artbooks, bon nombre de grandes saga du jeux vidéo voit l’histoire de leur conception coucher sur le papier. C’est évidement le cas de Street Fighter qui, dans l’esprit collectif, est LE jeu de versus fighting, voir de combat tout court. D’autant plus qu’avec plus de 30 ans d’existence (le premier jeu date de 1987), il y en a des choses à raconter.

Si bien que l’éditeur Kurokawa sort une série d’ouvrages autour de la licence intitulée Street Fighter Memorial Archive : Beyond the World. Le premier tome est disponible depuis le jeudi 20 septembre 2020 sur le site de l’éditeur, au prix de 39.90€.

Au fil des 264 pages de ce volume au format 29.7 x 21 cm, les fans pourront retracer l’histoire de la franchise, du premier Street Fighter jusqu’à Street Fighter V. Que ce soit via les centaines de visuels présentant plus de 300 personnages des jeux. Mais également les trés nombreux entretiens avec les créateurs de la saga. Bref, une bible des plus complètes pour ceux qui savent déjà tout sur la saga culte de Capcom, et qui désire tout de même en savoir toujours plus.

Et justement, on rappelle que seul le premier tome est sorti. D’autres volumes viendront grossir les rangs de cette série, et de nos étagères.