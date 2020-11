Test Kingdom Hearts: Melody of Memory – Envol musical pour les fans

Il y a plus d’une dizaine d’années, sortait une collection de titres au nom compliqué de Theathrym, ayant connu un accueil plutôt positif de la part des fan de Square Enix. Le principe reposait sur un jeu de rythme calqué sur une licence forte, telles que Final Fantasy ou Dragon Quest pour ne citer qu’eux, dans un gameplay 2D similaire à un Guitar Hero sur fond de clips animés.

Aujourd’hui, c’est pour un autre nom que l’on retrouve l’équipe à l’origine de ces épisodes musicaux. Et comme tous ses prédécesseurs, Kingdom Hearts: Melody of Memory s’ouvre sur un générique musicale du plus bel effet. Pourtant cette fois-ci un détail diffère et il est de taille, c’est à vous d’interpréter les premières notes qui serviront d’introduction à ce nouvel volet, issue d’une tentaculaire série aussi complet que complexe. Place à la mélodie.

(Test Kingdom Hearts: Melody of Memory réalisé sur PlayStation 4 via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Un peu pour les néophytes…

Même si la saga des Kingdom Hearts est connue pour ses spin-off, qui apportaient parfois plus de pierres à l’édifice du scénario que ses propres volets principaux, ce Kingdom Hearts: Melody of Memory fait exception à la règle sur plus d’un point. Déjà car, comme son nom et son introduction le laissent présager, c’est bien entièrement un jeu de rythme que nous propose cette fois Sora et ses amis, mais pas seulement…

Si vous pouvez d’ores et déjà oublier les grosses révélations typiques de la saga (à part peut-être quelques indices disséminés ici et là), le jeu invitera principalement ceux ayant entamé leurs aventures avec le dernier volet en date à rattraper leurs retards scénaristiques.

Kingdom Hearts: Melody of Memory proposera donc de découvrir ou redécouvrir l’histoire depuis son début, en réinterprétant l’intégralité des morceaux les plus iconiques de la saga, tout en débloquant des courtes cinématiques résumées par Kaïri qui vous contera l’intégralité des péripéties ayant mené au troisième épisode.

Les niveaux sont semblables à un tour de roller-coaster, à travers les lieux emblématiques issues des opus, qui vous demanderont de frapper en rythme les ennemis glissant le long d’une partition. Le principal du gameplay se résumera à une touche dans la difficulté le plus simple, tandis que le mode standard et expert vous demandera régulièrement de faire des combos avec les gâchettes, ainsi que des interactions nécessitant un enchainement bien précis.

Pour cela, vous ne manquerez pas d’aide, Kingdom Hearts: Melody of Memory se plaçant entre un jeu de rythme pure souche et un A-RPG (Action Role Playing Game) avec tous ses éternels codes. Ainsi, vous retrouverez quatre équipes constituées des personnages centraux (Sora, Donald, Dingo, Riku, Roxas ect…), capables de monter en niveau et donc de survivre plus facilement au vagues d’ennemies qui déferleront sur votre écran.

Et surtout des objets qui octroient de sérieux bonus tels que du soin, des boost d’expériences ou encore de l’aide du sérénissime Roi Mickey en personne venu combattre à vos côtés, accompagné par d’autres personnages issus du même univers selon la chanson sélectionnée.

…Beaucoup pour les afficionados

Malgré ses airs d’introduction dans la série, ce Kingdom Hearts: Melody of Memory ne permettra donc pas seulement de revisiter tous les mondes dans une immense carte spatiale, mais offrira surtout une grosse piqûre de nostalgie aux passionnés de la saga.

Car soyons franc, à moins d’un amour inconditionnel des jeux de rythme, il y a de fortes chances que seuls les fans aient le courage de parcourir l’entièreté du jeu pourtant très complet (ou a la limite les adeptes de l’univers musical Disney, ce Kingdom Hearts permettant d’interpréter des classiques tels que “Let it Go” ou “Circle of Life”). Chaque monde comporte une ou deux chansons, eux-mêmes associées à trois défis nécessaires pour poursuivre l’aventure, le tout trié dans une chronologie parfaitement fidèle à l’ordre de visite des jeux et de leur sortie.

Pour varier la formule, deux styles de jeux sont proposés ; “Plongée mémorielle” au gameplay simplifié mais au rythme accéléré sur fond d’un clip animé reprenant les moments principaux de la saga, celui-ci sera principalement utilisé pour les chansons de Kingdom Hearts III (le jeu étant programmé grâce au moteur des rééditions HD des anciens épisodes). Ce mode aura tendance à posséder une lisibilité pire que ses homologues, la faute aux cinématiques de fonds attirant trop facilement l’œil, au risque de déconcentrer lors d’un enchaînement délicat.

Et les combats de boss qui recrée les affrontements les plus importants des jeux, en vous demandant de réussir parfaitement certains moments cruciaux de la partition, afin de pouvoir esquiver les attaques de votre adversaire. Le résultat est assez spectaculaire, et permettra aux connaisseurs de se retrouver de nouveau dans les lieux de combats emblématiques de la saga.

C’est bien dans toutes ses attentions que Kingdom Hearts: Melody of Memory comble sa communauté, en proposant plusieurs éléments à collectionner venus grossir votre collection virtuelle qui reprendra rien de moins que toutes les Keyblades, personnages ou encore artwork apparus depuis le tout premier épisode. De plus, après avoir atteint certains niveaux, vous débloquerez des paliers apportant des bonus cumulables sur vos prochaines parties.

Le souci du détail va même jusqu’à reprendre le design des fameuses cartes de l’épisode Chain of Memories, référence certes minimes mais qui, mêlées à toutes les autres, nous ramènent aux nombreux souvenirs d’anciennes aventures pour renforcer ce fort aspect nostalgique immédiat au titre.

Les petits riens qui font tout

La recette de Kingdom Hearts: Melody of Memory nous saute rapidement au yeux au bout de seulement quelques heures, derrière un concept aussi simpliste que le jeu de rythme, se cache une nuée de bonnes idées d’adaptions des codes connues par les fans depuis bientôt vingt ans.

Que ce soit le retour des éternels mogs, qui vous permettront de créer des objets consommables et de collection, ou bien la présence de variantes des thèmes provenues de différents album de Yoko Shimomura (compositrice de la série derrière la plupart des thèmes) ainsi que les chansons d’ouverture interprétés par la célèbre Hikaru Itada.

Malgré tout un gros point noir vient obscurcir ce ciel, la plupart des thèmes importants se retrouve coupé brutalement avant leur fin, tandis que d’autres titres plus anecdotiques sont parfois répétés une ou deux lors de la même chanson.

On aurait tellement aimé pouvoir rejouer certains morceaux comme la “Musique pour tristesse de Xion” en version complète, ou disposer de mash-up entre des thèmes évolutifs plutôt que d’avoir deux musiques répétitives dans le mode “Morceau aux choix”. Fort heureusement, aucun des jeux de la saga a été oublié, même le très court prologue de Kingdom Hearts III en stand-alone, qui était sorti dans la compilation dans Kingdom Hearts 2.8.

Maestro de compétition

Pour finir, il est important de mettre en avant les nombreuses possibilités multijoueur, ce qui est loin d’être une habitude de la série. Et ce Kingdom Hearts: Melody of Memory met les petits plats dans les grands, avec pour commencer un mode coopération qui vous permettra de reparcourir l’entièreté des chansons en compagnie d’un ami (uniquement en local). Vous vous retrouverez à deux sur la même partition, pour maîtriser soit Riku ou Sora contre des vagues d’ennemies en duo, tout en apportant des soins ponctuels à votre partenaire.

Le second style de jeu dénommé “Duel”, vous propose plusieurs modes dont l’un en ligne qui vous permettra d’affronter d’autres joueurs dans des duels musicaux. Votre personnage disposera d’une barre supplémentaire sous sa vie, celle-ci une fois remplies infligera un malus plus ou moins conséquent à votre adversaire selon vos performances, avant de sélectionner comme vainqueur celui ayant atteint un meilleur score.

En plus de la personnalisation de votre profil, un mode contre des IA reprenant le même principe vous offrira la possibilité d’enchaîner des combats plus ou moins ardu, en gravissant des échelons pour débloquer toujours d’objets de collection.

En conclusion, Kingdom Hearts: Melody of Memory est un excellent titre selon le prisme du joueur qui s’y essaye. Alors qu’un non-connaisseur de la saga y trouvera difficilement son compte dans ce vaste titre à la visibilité parfois brouillonne, un passionné lui, pourra facilement tomber sous le charme de ce spin-off servant d’ode à la première partie de la saga.

Il n’en reste pas moins que certains détails, en plus d’être la force du jeu, comporte malgré tout quelques points notoires qui viennent entachés l’expérience globale. Aucun vrai fan ne se sentira pas frustré lorsque sa chanson favorite se coupera subitement à sa moitié, ou encore d’assister à un surprenant aliasing mêlé à des ralentissements sur certaines des vidéos compressés depuis les anciens jeux.

Le plus décevant restera probablement le fait que très peu d’éléments scénaristiques viennent étoffer le lore, devenue gruyère et incompréhensible, lore qui était pourtant si spécifique et chère à la série. D’autant plus que Testuya Nomura à l’origine de la saga, a récemment déclaré que Kingdom Hearts s’apprêtait à vivre un véritable tournant… On repassera.