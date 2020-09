Kingdom Hearts: Melody of Memory – Tout ce qu’il faut savoir

La sortie de Kingdom Hearts: Melody of Memory approche à grands pas et, si on en croit sa communauté, va devoir éclaircir de nombreux points avant de pousser du monde à l’achat. Effectivement, le titre ne part pas sous les meilleurs auspices. S’ils ne sont pas surpris de découvrir un jeu de rôle rythmique, ils ont peur de savoir à quelle sauce ils vont être mangés.

S’agira-t-il encore d’un spin-off cosmétique avec la promesse d’une cinématique nécessaire pour comprendre le lore plus en détail ? À quel prix se paiera la douille ? Doit-on prévoir de nouvelles dépenses pour profiter d’un jeu plus complet ? Certaines questions vont trouver leurs réponses ici et maintenant.

Toutes les informations que nous allons vous partager proviennent de sources multiples. Ces derniers jours, les plus gros bonnets derrière la création de ce titre semblent avoir trouvé du temps libre puisqu’ils ont délié leurs langues face à de nombreux de nos confrères. Naturellement, avant de rentrer plus dans le détail, sachez que vous retrouverez tout ce que nous vous partageons ici en cliquant sur les liens que vous pouvez trouver au bas de cette page.

Tout d’abord, plusieurs anecdotes autour du développement semblent indiquer que le jeu a eu une genèse délicate. Il faut savoir que les pourparlers autour de la création d’un jeu de rythme dans la licence remontent à 2015. Cependant, le studio a estimé que le timing ne s’y prêtait pas… jusqu’à ce que Disney ne s’en mêle.

Naturellement, ce n’est tout de suite plus la même histoire et une fois le troisième volet hors de studios, les bureaux se sont remis à bûcher afin de créer une forme qui puisse mêler au mieux l’univers Kingdom Hearts et le concept de jeu de rythme. Le trailer que vous avez découvert en juin est le résultat de cette réflexion.

Naturellement, Kingdom Hearts: Melody of Memory est passé par plusieurs phases avant de prendre cette forme. Si les auteurs semblaient certains que la 3D devait être de la partie (après tout, il y en a toujours eu dans Kingdom Hearts), ça n’a pas joué en la faveur du studio dans un premier temps.

Une interview avec des confrères japonais semble confirmer que leurs premiers prototypes filaient la nausée aux joueurs. Bien évidemment, la version que vous retrouverez en rayons ne devrait pas vous faire souffrir autant…

Le contenu lui aussi a dû être mûrement réfléchi de l’aveu partagé par Masanobu Suzui (fondateur de IndiesZero et développeur sur la série Theatrhythm) et Tetsuya Nomura (qu’on ne présente plus). Le dernier épisode ayant mis fin à un arc, le duo créatif a estimé que Kingdom Hearts: Melody of Memory se devait de servir de passerelle, aussi bien pour les joueurs jouant à la série depuis le début (et dont le jeu fera compte-rendu du voyage parcouru), mais également un point d’entrée pour les nouveaux joueurs qui profiteront d’une vue d’ensemble de la saga.

Bien évidemment, le titre reflétera ses choix au travers des niveaux et de sa playlist. 47 locations différentes provenant de plusieurs épisodes accueilleront les pas de votre équipe. 32 niveaux seront des mondes appartenant à Disney alors que les restants sont propres à la série de Square. On note également la présence de 33 batailles de boss. Tous ces niveaux seront à parcourir au rythme de 120 pistes audio différentes. Bref, on ne peut que difficilement se plaindre côté contenu.

Dernier point, si nous ne savons pas encore réellement le prix du jeu (ceci dit, il est en préachat sur le site US de Nintendo a 60$, rien que ça), on est au moins certain que le jeu ne proposera pas de contenu additionnel sous la forme de DLC payants.

Tout ce qu’il y aura à découvrir dans le titre sera disponible dès le premier jour, que vous décidiez de privilégier le format cartouche, galette ou démat’. Une nouvelle qui devrait calmer les fans proches de leur portefeuille.

Voila, gros coup de lasso sur tout ce qui s’est dit récemment sur Kingdom Hearts: Melody of Memory. Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous l’intention de vous l’offrir ? Avez-vous changé d’avis ? Partagez votre avis avec nous ! Néanmoins, n’oubliez pas, que vous soyez contents ou pas, ça n’empêchera pas le titre de sortir le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.