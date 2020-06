Kingdom Hearts: Melody of Memory – Square change de tempo

Surprise ! Square Enix, non content d’avoir prouvé qu’il supporte la nouvelle PlayStation 5 avec de nouveaux concepts tels que Project Athia, confirme ne pas avoir abandonné ses fans sur les consoles actuelles et dévoile par le biais d’une bande-annonce, un nouveau jeu issu de la série Kingdom Hearts. Kingdom Hearts: Melody of Memory ira même plus loin qu’il n’a jamais été en offrant ses héros à une nouvelle console : la Nintendo Switch !

« Comment ? Les premiers pas de Sora et sa bande sur Nintendo Switch ? Est-ce que Square nous prépare un spin-off digne de Kingdom Hearts: Birth by Sleep ou 358/2 Days ? » On va être direct, il y a des chances que la nouvelle qui va suivre vous déplaise.

Disons que si vous rêviez de vivre une aventure portable, Keyblade à la main, vous n’allez probablement pas trouver votre compte. Kingdom Hearts: Melody of Memory est en réalité un jeu de rythme. Une nouvelle qui n’en est finalement pas vraiment une puisque ce n’est pas la première fois que l’éditeur capitalise sur les OST de ses jeux. Et puis bon, il est vrai que si les jeux de rythme sont moins populaires en ce moment, il a toujours ses amoureux.

L’éditeur annonce en trailer la présence de près de 140 compositions musicales de cette série à l’ambiance sonore soignée (aucune précision sur ce sujet, mais on peut imaginer que des covers de chansons Disney seront aussi de la partie). Comme ce titre ressemble également à Theatrhythm Final Fantasy, on pourra former son équipe avec des personnages issus de la pléthore de héros Disney comme le fougueux Hercule, le fils de Zeus nous faisant l’honneur de sa présence.

En revanche, pour se démarquer de l’autre série de jeu de rythme du studio, on abandonne les avatars chibi pour des courses et des modèles en trois dimensions, un choix qui se tient et qui pourra permettre des petites folies sur le plan esthétique (opposées à la platitude des combats dans l’autre).

En gros, une nouvelle que nous accueillons plutôt mollement même si on ne peut que comprendre l’envie de Square Enix d’abreuver les joueurs avec des jeux un peu moins élaborés de temps en temps. Kingdom Hearts: Melody of Memory sortira dans l’année sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Le titre devrait sortir pour cette année 2020.