Les clefs d’un nouveau Kingdom Hearts seront bientôt livrées !

Un nouveau projet lié à l’univers de Kingdom Hearts serait bientôt annoncé.

Pendant des années, Kingdom Hearts a été l’une des franchises les plus mystérieuses et les plus difficiles à suivre de toute l’industrie du jeu vidéo. Différentes sorties sur différentes plateformes ont fait de l’achèvement du puzzle de leur univers une tâche dantesque, mais cela n’a pas fait perdre à la marque sa popularité. Ainsi, avec le lancement du troisième opus, ce qui était un rêve pour beaucoup est devenu réalité, bien qu’à Square Enix, il semble qu’ils ne fassent que commencer. La société japonaise a donc confirmé qu’en plus de son équipe standard, et d’une deuxième équipe travaillant au sein de Kingdom Hearts Union X, elle a créé jusqu’à deux autres divisions pour développer le prochain jeu de la franchise. En fait, l’une de ces divisions a un projet en cours qui, selon elle, va atterrir “étonnamment bientôt“. Pour l’instant cependant, la nature de ce travail n’est pas entièrement connue, il pourrait donc s’agir de quelque chose de complètement différent de ce à quoi Sora et compagnie nous ont pour le moment habitués.

Square Enix a également confirmé que l’équipe susmentionnée de Kingdom Hearts Union X fera une annonce inattendue demain, peut-être sur un possible portage sur console ? Quoi qu’il en soit, on se souviendra que ce soft pour mobile est disponible depuis plusieurs années, mais uniquement pour les joueurs Android et iOS. Le développeur japonais semble déterminé à promouvoir cette franchise comme principale approche pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, et nous ne devons pas exclure que même le titre pour mobile renforcera sa position.

Pour l’instant, il faudra donc attendre que Square Enix nous donne plus de détails sur tout ce qu’ils prévoient, même si une chose est certaine : toutes les embauches qui ont commencé il y a des mois vont faire grandir Kingdom Hearts comme jamais auparavant.