Kingdom Hearts: Melody of Memory – Un trailer dévoile une sortie imminente

La clef d’une nouvelle symphonie.

Toujours là ou l’on ne l’attends pas, la saga Kingdom Hearts continue son exploration des genres dans son prochain titre, Kingdom Hearts: Melody of Memory. Après Road to Darkness, un nouveau jeu mobile explorant les origines de l’ancien antagoniste de nos héros, dans un gameplay rappelant une version alternative de l’opus Chain of Memories, c’est désormais dans un jeu de rythme que se lancent Testuya Nomura et ses équipes, bien décidés à rendre hommage à la large discographie de Yoko Shimomura, qui travaille sur ces sublimes bandes-son depuis le tout premier opus.

À la manière d’un Theatrhythm, qui à l’époque avait ravi les fans de Final Fantasy et Dragon Quest sur Nintendo 3DS, c’est à nouveau une expérience musicale qui s’adresse particulièrement aux passionnées de la série. Car la qualité des ré-orchestrations et la liste généreuse, dotée de plus d’une centaines de thèmes aux ambiances aussi diverses que les mondes qu’elles habillent, ne décevront aucun mélomane. Il n’en reste pas moins que l’argument majeur de Kingdom Hearts: Melody of Memory repose sur sa fidélité exemplaire à l’esprit de la série, ainsi qu’un fan-service conséquent.

La cité du crépuscule de Kingdom Hearts II, la musique pour la tristesse de Xion de 358/2 Days ou le thème de la terre du départ dans Birth by Sleep ne sont que quelques exemples. Si au moins l’un de ces airs a résonné lors de cette lecture, vous risquez d’apprécier énormément les soins apportés aux features fourmillantes de Kingdom Hearts: Melody of Memory. Square Enix met les petits plats dans les grands, avec comme évoqué plus haut plus de 140 musiques couvrant l’entièreté de la saga, mais aussi plus de vingt personnages jouables venant se confronter aux ennemis associés à chaque monde visité !

Oui, vous avez bien entendu. Des personnages jouables dans un jeu de rythme ? Comme à son habitude Kingdom Hearts ne compte pas faire comme les autres, complexifiant légèrement le genre en y apportant une touche de mécanique RPG, voire de combat. Incarnant Sora, Roxas ou bien Terra, vous vous déplacerez sur des notes de musiques défilant à la verticale (à la manière d’un Guitar Hero), que vous devrez frapper en rythme pour anéantir vos ennemis. Et looter par la même occasion des matériaux, vous permettant d’avoir accès à de nouvelles chansons ou apporter des bonus à votre personnages.

La cerise sur le gâteau est un mode coop (qui semble pouvoir être jouable en local), accompagné bien évidemment de son online compétitif qui offre la possibilité de gêner son adversaire via moult malus. D’étranges niveaux de boss sont aussi remarquables dans la bande-annonce, pour proposer un style de jeu alternatif très intrigant, mais sans assez de détails pour nous permettre de comprendre clairement quel changement cela apportera au concept.

Pour finir, les fans les plus aguerris remarqueront de nouveaux message cryptiques semblant confirmer une forme de conclusion du premier scénario de la saga, pour nous délivrer une nouvelle page d’une légende naissante dont ce titre pourrait être les braises. C’est donc à la date du 13 novembre 2020 que vous pourrez noter vos retrouvailles avec les maîtres de la Keyblade, dans une aventure sur Playstation 4 et Xbox One/X, marquant la clef d’une nouvelle symphonie à venir…