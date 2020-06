Kingdom Hearts Dark Road – Le passé de Xehanort se dévoile sur mobile

Laissée un peu ballante depuis la sortie de Kingdom Hearts 3 et de son DLC ReMIND, la saga Kingdom Hearts donne, depuis quelques temps, à nouveau signe de vie. On sent bien là un désir de la part de Square Enix de ne pas lâcher ce qui est devenue avec le temps l’une de ses licences fétiches. Surtout que Kingdom Hearts possède une base solide de fans avec un besoin constant de contenue à se mettre sous la dent. Et cela, Square l’a bien compris. Car au cours des années, l’entreprise nippon n’a cessé d’abreuver les fans de spin off pour les faire patienter entre les épisodes majeures.

C’est cette politique qu’applique à nouveau Square Enix en proposant deux nouveaux jeux Kingdom Hearts. Si Kingdom Hearts: Melody of Memory, un jeu de rythme et le tout premier Kingdom Hearts sur Switch, vient tous juste d’être dévoilé, le jeu dont il est question ici, fut annoncé dés le début de l’année 2020.

Kingdom Hearts Union X Dark Road (Ah! Kingdom Hearts et ses noms à rallonge) est donc un jeu mobile à l’esthétique et au gameplay somme tout identique au titre mobile principal de la licence, Kingdom Hearts Union X (KH Union X). Il faut donc s’attendre à un rpg au gameplay basé sur la collection de cartes et leur utilisation au cours de combats au tour par tour. KH Dark Road sera d’ailleurs accessible via l’écran titre de Union X. Ce qui en fait en fin compte une campagne additionnel de Union X. Mais n’ayez crainte, à l’image de KH Union X, KH Dark Road est un jeu free-to-play.

Bien que le design 2D du jeu, de même que son gameplay en fasse un très bon jeu mobile, ce n’est pas cela qui chatouillera la curiosité des fans. Oh que non. Ce qui fait saliver d’impatience les aficionados de Keyblade, c’est le fait que KH Dark Road vient compléter d’une grosse pièce, le puzzle chaotique qu’est le scénario de la saga Kingdom Hearts.

En effet, le jeu promet ni plus ni moins d’explorer le passé de Xenahort et de répondre à la question suivante: “Pourquoi est-il devenu le chercheur des ténèbres ?”. L’on découvrira qui était Xehanort dans sa jeunesse et comment s’est-il retrouvé sur la voie qui fera de lui l’être maléfique que l’on connait . Si Eraqus est déjà connu des fans de Birth by Sleep et Kingdom Hearts 3, ce sera l’occasion de rencontrer 4 nouveaux apprentis maîtres de la Keyblade répondant aux noms de Urd, Vor, Hermod et Bragi. Possédant chacun un design Nomura-esque très cool, que l’on imagine bien accompagné d’une personnalité tout aussi marquée.

Kingdom Hearts Union X Dark Road étant une campagne additionnel de KH Union X, l’on peut se demander si Square Enix prévoit d’alimenter en histoire leur franchise via les jeux mobiles. Dans tous les cas, pour découvrir le passé de l’antagoniste principal des jeux, il ne risque pas de falloir attendre très longtemps. Kingdom Hearts Union X Dark Road sortira sur IOS, Android et Amazon le 22 juin 2020. Reste à savoir si cette date ne concerne que le Japon ou si le reste du monde est inclus.