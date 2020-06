Game Pass – Avec No Man’s Sky et Kingdom Hearts, des centaines d’heures de jeu s’ajoutent au service !

On ne tarira jamais assez d’éloges sur le Game Pass de Microsoft, qui, non content de réserver à ses membres la primeur de titres comme Minecraft Dungeons, Streets of Rage 4 ou Gears Tactics, day one, et sans aucun frais supplémentaires, se paie le luxe de ne coûter que 3,99€ dans sa version PC ! À ce prix, il nous paraît encore incompréhensible que tous les joueurs PC ne soient pas abonnés.

Cependant, le service connaît un beau succès puisqu’il a récemment fêté ses dix millions d’abonnés. Et il ne compte pas se reposer sur ses lauriers, comme en témoigne le programme des jeux à venir.

Ce sont littéralement des centaines d’heures de jeux qui vous attendent, avec en point d’orgue la saga Kingdom Hearts, dont les épisodes en HD 1.5 et 2.5 ReMix, ainsi que le 2.8 final Chapter Prologue. Soit l’intégralité de la saga à l’exception du tout dernier Kingdom Hearts III. Attention, ces titres seront disponibles uniquement sur le Game Pass Console, à partir du 11 juin.

Sur consoles et PC, par contre, arrive No Man’s Sky. Le développement du jeu est en lui-même une grande aventure ! Vilain petit canard du jeu vidéo à sa sortie, le jeu s’est transformé au fur et à mesure de ses mises à jour grâce à un soutien sans faille de ses développeurs. Curieux de voir ce qu’est devenu le jeu d’exploration spatiale depuis sa sortie ? Il sera disponible dès demain, 11 juin, sur le service de Microsoft.

Toujours sur consoles et PC, et toujours pour le 11 juin, le Game Pass vous proposera Dungeon of the Endless. Là aussi, un jeu dont le développement fut toute une histoire, puisque le travail sur le titre a commencé autour d’un verre lors d’un apéro entre collègues des studios Amplitude (histoire vraie !). L’occasion, si vous ne les connaissez pas, de découvrir le travail des studios français qui s’apprêtent à sortir Humankind, assurément l’un des jeux les plus attendus de l’année.

On notera aussi les arrivées de The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled sur consoles et PC le 18 juin, Thronebreaker: The Witcher Tales, le jeu de cartes dans l’univers de Geralt de Riv, mais sans Geralt de Riv, uniquement sur consoles, le 18 juin également, et sur PC uniquement, le jeu de mechas Battletech, et Battlefleet Gothic Armada 2, un jeu Warhammer 40k.

Enfin, dès le 16 juin, il sera possible pour les possesseurs d’un Game Pass de pré-installer Grounded, prochain jeu des studios Obsidian qui nous fera vivre une aventure façon Chérie, j’ai rétréci les gosses, et ce afin de pouvoir le tester en avant-première dès le 28 juillet.