Le PS Now de juin nous propose l’intégrale Dishonored, entre autres

Les jeux PS Now du mois de juin 2020 ont été annoncés, et les fans du studio français Arkane vont pouvoir s’en donner à cœur joie. En plus de l’excellent Prey déjà présent (que l’on conseille au passage, surtout si vous avez aimé Bioshock), le service de streaming de Sony vient d’ajouter les deux épisodes de Dishonored, qui sont de véritables valeurs sûres pour les amoureux du jeu vidéo que vous êtes.

Comme à l’accoutumée, démarrons sans plus attendre le tour d’horizon des jeux inclus ce mois-ci :

Metro Exodus

Les Ukrainiens de 4A Games nous invitent à faire une nouvelle fois le tour des friches nucléaires d’une Russie dévastée dans un titre d’action et de suspense à ne pas manquer. Comme toujours dans les Metro, vous serez au centre d’une intrigue réellement prenante, et vous devrez faire face à un bon paquet de dangers : créatures mutantes, groupes violents de survivants humains ou radiations mortelles. Surmontez tous les défis, échappez aux ruines de Moscou et embarquez dans une grande aventure à travers le continent à la recherche d’une nouvelle vie à l’Est.

Dishonored 2

Arkane Studios est de retour au sein du PS Now avec la fantastique suite de ce jeu d’action/infiltration aux allures surnaturelles. Contrôlez l’impératrice Emily Kaldwin ou son protecteur royal Corvo Attano et combinez leurs pouvoirs, armes et gadgets pour faire tomber leurs ennemis en mission et récupérer le trône d’un mystérieux usurpateur. Le monde dans lequel vous évoluerez sera jonché des conséquences de vos actions, réfléchissez donc bien avant d’agir !

NASCAR Heat 4

Que vous soyez curieux de la course automobile ou fan de ce sport, le jeu NASCAR Heat 4, sous licence officielle, est un jeu de course comme on les aime. Les développeurs chevronnés de Monster Games ont créé un titre parfait pour mettre en valeur vos talents de pilote, qu’il s’agisse du mode Carrière complet, des défis assez relevés, ou évidemment, du mode multi.

Tales of Zestiria

Les amoureux du J-RPG auront ce mois-ci un excellent titre à se mettre sous la dent. Partez vadrouiller dans un monde médiéval fantastique accompagné de Sorey, et allez claquer les fesses de vilains méchants, dans un scénario somme toute classique, mais très bien amené, et dont les combats ont le mérite d’être assez tactiques pour le genre.

Pacman Championship Edition 2

Pacman classique en 3D, c’est oui, oui oui, oui, comme dirait Julien Lepers. Dans cette dernière version du classique du jeu vidéo, vous pourrez faire des descentes en piqué et courir dans des labyrinthes comme vous ne l’avez jamais fait auparavant. Le soft comprend de nouveaux modes contre-la-montre et aventure avec des fruits qui courent, des boss énormes, et des règles remaniées pour l’occasion.

God Eater 2: Rage Burst

Rejoignez l’équipe des God Eaters ! Dans ce jeu, concurrent de Monster Hunter, votre mission sera d’exterminer les aragamis et de sauver le destin de l’humanité. Trois ans après les événements de God Eater, une mystérieuse pluie cramoisie déclenche une pandémie, connue sous le nom de peste noire. Une base scénaristique agréable pour un jeu de ce genre, dont les combats bourrés d’action sont le véritable plaisir.

11-11 Memories Retold

11-11 : Memories Retold est une aventure narrative émouvante qui raconte l’histoire de deux soldats de deux camps différents pendant la Première Guerre mondiale. Cette histoire prend vie grâce à une DA unique, mais aussi grâce aux voix des acteurs Elijah Wood et Sebastian Koch dans les rôles de Harry et Kurt. Cerise sur le gâteau, un orchestre symphonique dirigé par le compositeur Olivier Derivière vous émerveillera durant le jeu.

Malicious Fallen

Vous aimez les Dynasty Warriors ? Aimez-vous taper nerveusement sur tout ce qui vit à grand renfort de tatanes géantes ? Si oui, foncez sur Malicious Fallen, un jeu à l’action débridée, remasterisé avec un max de contenu pour la PlayStation 4.

Les jeux PS Now du mois de juin auront au moins le mérite de proposer du varié, l’occasion parfaite d’élargir ses expériences de jeu !