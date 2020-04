En mai, Red Dead Redemption 2 va faire parler la poudre sur le Game Pass

C’est un fait, le Game Pass est bien plus intéressant pour le moment sur Xbox One que sur PC. Aussi, il faut relativiser, le prix de l’abonnement étant moindre sur Windows 10 et le service étant encore en bêta, d’autant plus qu’il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, beaucoup de très bon jeux sont aussi disponibles sur ce support. Néanmoins, la nouvelle qui va suivre concernant Red Dead Redemption 2 risque encore une fois de faire grincer les dents des joueurs PC et pourtant nous pensons que Microsoft n’est pas forcément en cause aujourd’hui.

Red Dead Redemption 2 annoncé sur le service Xbox Game Pass, mais pas pour tout le monde.

En effet, Microsoft vient d’annoncer que le fantastique Western en monde ouvert de Rockstar Red Dead Redemption 2 allait rejoindre le catalogue du service Xbox Game Pass dès le 7 mai prochain. L’occasion pour tous ceux qui n’ont pas encore succombé aux charmes des chevauchées sauvages dans l’Est américain (ou presque) de franchir le pas et de découvrir ni plus ni moins que l’un des meilleurs jeux de cette génération.

Ce n’est d’ailleurs pas tous les jours que nous gratifions un jeu de la note maximale dans nos colonnes, alors autant dire que l’on ne saurait trop vous conseiller de vous jeter à corps perdu dans cette aventure qui demande tout de même pas mal d’investissement personnel pour être appréciée à sa juste valeur.

Cependant, bien que cette nouvelle nous enchante au plus haut point, les joueurs PC eux se retrouvent une nouvelle fois lésés par le service et il se peut que cela gronde encore sur quelques forums et aurpès du service client de la firme de Redmond. Car effectivement, Red Dead Redemption 2 va bien rejoindre le catalogue Game Pass, mais uniquement sur Xbox One à la place d’un certain GTA V qui après quelques petits mois se barrent déjà voir ailleurs. Mais il se peut que pour cette fois-ci la faute n’en incombe pas uniquement à Microsoft pour ce qui est de l’exclusivité console.

Il faut comprendre que RDR 2 est la vitrine du Rockstar Social Club avec un certain GTA Online. Pas sûr alors que le studio souhaite voir son jeu distribué quasiment gratuitement sur PC après six mois d’exploitation sur ces machines. Une explication qui en vaut une autre, mais qui nous parait cohérente, d’autant plus que cette version commence a être prisée, car les mods fleurissent et qu’elle se montre surtout graphiquement incroyable. Il va donc encore falloir attendre quelques mois, probablement, pour voir apparaître le jeu sur le service PC, malheureusement.