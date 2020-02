Game Pass – (encore) de longues heures de jeu au programme !

Les prochains ajouts au service nous sont connus.

L’une des batailles les plus importante dans la guerre des consoles, celle qui aurait pu aider Microsoft à faire pencher la balance du côté de la Xbox One, est la bataille du Japon. En effet, la console du fabricant américain est quasiment anecdotique sur l’archipel, ce qui transparaît dans sa librairie et pèse inévitablement dans le choix des joueurs au moment d’opter une écurie. Un souci que Microsoft semble avoir pris à bras le corps, au regard du programme du Game Pass pour les jours à venir.

Ainsi, c’est d’abord l’ultraviolent (mais vieillissant) Ninja Gaiden II qui rejoindra le Game Pass sur console dès demain, 20 février. Puis, gros morceau, Kingdom Hearts III sera disponible, toujours pour les abonnés au service sur console, à partir du 25 février. C’est enfin l’énorme Yakuza 0 qui rejoindra la liste le 26 février. L’occasion d’enfin découvrir la licence pour qui ne s’y serait jamais essayé, d’autant que cet épisode 0 est peut-être le meilleur moyen d’entrer dans l’univers de Yakuza : reprenant l’histoire au tout début, il a été développé avec le dernier moteur en date des studios Ryu ga Gotoku, et est probablement l’épisode le plus généreux de la série, avec des dizaines de mini-jeux, des heures et des heures de cinématiques réparties tout au long de l’aventure, un karaoké de folie, mais aussi des combats dantesques et beaucoup d’émotion…

Two Point Hospital, Wasteland Remastered (25 février) et la compile de jeux de société Jackbox Party Pack 3 (27 février) viennent compléter l’affiche de ce mois de février.

Le Game Pass est disponible à la fois sur les consoles Xbox One (pour 9,99€ par mois) et sur PC (pour un prix de lancement toujours à 3,99€). Cependant, les catalogues diffèrent légèrement entre les deux offres. Ainsi, ni Kingdom Hearts III, ni Ninja Gaiden II ne seront jouables sur PC. Ce sont le très apprécié jeu de cartes Reigns, dans sa déclinaison Game of Thrones, et surtout Indivisible, un magnifique RPG aux allures d’anime que nous avions beaucoup aimé à la rédaction, qui viennent en remplacement.

Les rumeurs qui voyaient l’arrivée de Cuphead sur le service semblent donc ne pas avoir vu juste. Du moins, ce mois-ci !