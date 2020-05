Games With Gold – Au programme, en juin…

Microsoft a listé les Games With Gold qui seront téléchargeables pour les joueurs Xbox membres du service. Contrairement à d’habitude, nous n’aurons pas ce mois-ci exactement deux jeux Xbox One et deux jeux plus anciens. Voyons cela en détails.

Le premier jeu téléchargeable fait directement écho à l’actualité, puisqu’il s’agit de Shantae and the Pirate Curse. Si le jeu est, comme plus ou moins toute la série, excellent, ce n’est pas tout à fait un jeu Xbox One… Troisième aventure du demi-génie Shantae, Shantae and the Pirate’s Curse sort en effet initialement sur 3DS et Wii U en 2015. Dernière aventure de Shantae dans sa version rétro et pixels, le jeu suivant sera en effet Shantae: Half Génie Hero, qui sortira en HD sur les machines de la génération actuelle. Si, à nouveau, on n’a rien a reprocher à cet excellent platformer, on aurait pu toutefois imaginer une compilation reprenant les trois premiers épisodes pour tenir lieu de jeu Xbox One. Rappelons au passage que Shantae and the Seven Sirens sort aujourd’hui même sur PC, Xbox One et PlayStation 4, la version Switch du jeu ayant pris un peu de retard.

À ses côtés, on reste dans le pixel, puisque nous est proposé le jeu narratif Coffee Talk, qui, avec Va-11 Hall-A, a lancé la mode des bartender sim, ou simulation de serveur. Un jeu qui a plutôt bonne presse, même si son genre le destine a un public assez restreint. C’est peut-être l’occasion via les Games With Gold de ce mois ci de s’essayer à quelque chose de nouveau ?

Côtés “vieux jeux”, ce sont comme d’habitude deux titres des générations précédents qui nous sont proposés, avec la possibilité de les faire tourner sur Xbox One grâce à la rétro-compatibilité. On pourra d’abord jouer les méchants envahisseurs dans Destroy All Humans !, avant de découvrir le remake du jeu qui devrait débarquer fin juillet. Enfin, dernier jeu proposé ce mois-ci, Sine Mora le shoot’em up de référence de ces dernières années.

On récapitule les Games With Gold de juin : Shantae and the Pirate’s Curse sera téléchargeable durant tout le mois de juin sur Xbox One ; Coffee Talk sera aussi téléchargeable sur Xbox One dès le 16 juin et jusqu’au 15 juillet. Sur Xbox 360 et Xbox One, vous pourrez récupérer Destroy All Humans ! durant la première quinzaine, puis Sine Mora prendra le relais.