Shantae and the Seven Sirens prendra du retard sur Switch

Les aléas affectent donc autant nos vies qu’ils peuvent affecter la magie, il semblerait. Les fans de Shantae qui n’avaient qu’une hâte, celle de se plonger dans ses prochaines aventures sur Nintendo Switch, vont devoir faire face à une petite déconvenue. La sortie de Shantae and the Seven Sirens sur Nintendo Switch est décalée à une date ultérieure.

La triste nouvelle nous vient directement du compte Twitter de WayForward, le studio derrière l’héroïne, qui s’est fendu d’un message pour justifier cette situation exceptionnelle. Il nous apprend que le voyage de l’envoûtant personnage débutera avec un peu plus tard à cause de raisons indépendantes de sa volonté. Le voyage de Shantae, initialement prévu pour le 28 mai est finalement repoussé au 4 juin.

Notons que ces raisons pourraient bien être liées à une erreur de la part de Nintendo (ou de communication entre les deux entreprises) puisque seule la machine hybride est affectée par ce report.

Vous lisez bien, si vous aviez l’intention de découvrir les dernières péripéties de la donzelle sur votre PC, votre PlayStation 4 ou même votre Xbox One, vous pourrez vous y atteler à la date prévue à l’origine.

Ajoutons que si vous vouliez y jouer sur Nintendo Switch et que vous n’êtes pas regardant sur la région d’origine du jeu, mais qu’attendre vous ennuie, vous pourrez toujours vous offrir la version américaine ou japonaise du titre (si vous possédez un compte dans l’une de ces régions). Encore une fois, seule l’Europe est atteinte par ce report.

En bref, Shantae and the Seven Sirens, dont la sortie est prévue sur PlayStation 4, Xbox One et PC pour le 28 mai, sortira sur Nintendo Switch le 4 mai. Rappelons que le titre également disponible sur l’Apple Arcade.

European Switch owners: Due to reasons beyond our control, the launch date for Shantae and the Seven Sirens has been moved to June 4. Other platforms/regions, including Switch in North America, should remain unaffected. We apologize for the inconvenience! pic.twitter.com/8Kt45VZqgV

